Les hôteliers se préparent à accueillir les voyageurs en quarantaine

À moins de 10 jours de l’entrée en vigueur de la quarantaine obligatoire de trois jours à l’hôtel pour les voyageurs qui entrent au Canada, plusieurs détails du plan d’Ottawa restent encore à être confirmés, notamment le choix des hôtels.

Le gouvernement a déjà laissé entendre que pour se qualifier, les hôtels devaient se trouver dans un périmètre de 10 kilomètres des quatre aéroports internationaux qui continuent de recevoir des vols. À Montréal, ce sont près de 1000 chambres qui sont disponibles dans un rayon de deux kilomètres.

«Le gouvernement est en train de faire le ménage pour déterminer quels hôtels seront retenus et la proximité sera le premier critère», a expliqué samedi le président de l’Association hôtellerie Québec, Dany Thibault, en entrevue à LCN.

Son association a demandé à Ottawa de restreindre le nombre d’hôtels sélectionnés pour envoyer les voyageurs en quarantaine afin de faciliter les opérations.

«Il faut restreindre [le nombre d’hôtels] un peu pour s’assurer que le volume en vaille la peine, plaide-t-il. Ce n’est pas la même chose se préparer pour 200 personnes et se préparer pour 25 personnes.»

Une fois à l’hôtel, les voyageurs paieront directement l’hôtelier pour la prestation de services. Rappelons que ce montant peut atteindre les 2000 $ pour les trois nuits à l’hôtel, les repas, les services et le test de dépistage qui sera réalisé par une entreprise privée à l’aéroport.

Les clients qui obtiennent un résultat négatif avant la fin des trois nuits obligatoires pourraient toutefois quitter l’hôtel sans avoir à débourser le plein montant, indique M. Thibault.

«On a recommandé de faire un tarif par nuit, incluant les services qui sont requis dans l’appel d’offres. On n’a aucune raison de retenir le client contre son gré et de le faire payer pour rien. Ce qu’on veut c’est continuer de contribuer pour endiguer la pandémie le plus rapidement possible», dit-il.

Des appels aux chambres

En matière de sécurité et de surveillance, les hôteliers n’ont pas l’intention de jouer à la police. C’est pourquoi ceux-ci ne seront pas tenus d’embaucher du personnel supplémentaire afin de faire respecter l’isolement.

Des coups de téléphone seront faits aux chambres pour vérifier la présence des voyageurs et des repas y seront servis. Si une personne quittait sa quarantaine avant l’obtention du résultat de son test de dépistage, l’hôtelier pourrait alors aviser les autorités qui s’assureraient de retrouver le voyageur.

«Si vous vous installez dans la chambre et que vous sortez par la porte de sortie côté jardin, qu’on fait un test à votre chambre et que vous n’êtes pas là, on va le rapporter et ils vont vous retrouver, le gouvernement va aller vous chercher», explique M. Thibault.

La quarantaine obligatoire à l’hôtel pour ceux qui rentrent au pays d’un voyage non essentiel sera en vigueur dès le 22 février. Les voyageurs qui auraient été vaccinés à l’étranger ne sont pas exclus de cette mesure.