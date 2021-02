Les luttes cinéma des Golden Globes

En cette année plus que particulière, l’annonce des nominations aux Golden Globes a eu lieu la semaine dernière. Et la soirée, qui se déroulera le 28 février de manière virtuelle, réservera des surprises aux spectateurs. Place à un tour d’horizon des luttes serrées auxquelles on peut s’attendre lors de la cérémonie de remise de prix la moins conventionnelle de Hollywood.

Les actrices se bousculent au portillon

Rien n’est acquis pour les actrices nommées dans la catégorie de la meilleure prestation dans un drame. Carey Mulligan est toutefois la grande favorite pour son rôle dans l’excellent «Une jeune femme pleine de promesses». En effet, son personnage en est un, non pas de victime des hommes, mais de vengeresse, un point de vue particulièrement prisé en cette ère post-#MeToo. Mais, malgré ses citations aux Independent Spirit Awards et aux Screen Actors Guild Awards, la Britannique ne manque pas de concurrentes sérieuses.

Viola Davis a impressionné, comme toujours, dans le «Ma Rainey's Black Bottom» sorti via Netflix et dans lequel elle joue avec le regretté Chadwick Boseman. Frances McDormand, également productrice de «Nomadland» pour lequel elle est en nomination, avait remporté sa première statuette en 2018 pour «Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri». L’épouse de Joel Coen est une «poids lourd» à ne pas négliger, la centaine de membres de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) qui décernent les Golden Globes étant connus pour miser sur des valeurs sûres.

Vanessa Kirby, la princesse Margaret de la série «The Crown», est citée pour «Pieces of a Woman», un drame sur la perte d’un enfant, sujet assuré de toucher les membres féminins de la HFPA. À l’affiche de «The United States vs. Billie Holiday» de Lee Daniels, Andra Day pourrait également créer la surprise, même si d’aucuns murmurent en coulisses que la HFPA ne récompense pas assez d’actrices noires.

Du côté des comédies et des comédies musicales, Maria Bakalova, la jeune actrice découverte dans «Borat Subsequent Moviefilm» est, avec raison, en tête du peloton. Mais Michelle Pfeiffer, pour «French Exit», la talonne de près, la comédienne de 62 ans n’ayant pas mis la main sur une statuette depuis 1989 malgré cinq autres nominations.

Il n’est pas impossible que Rosamund Pike reparte avec le trophée pour sa prestation dans «I Care a Lot», long métrage au cours duquel elle incarne une femme qui détrousse des personnages âgées. L’HFPA pourrait aussi se tourner vers Anya Taylor-Joy («Emma»), même si la jeune femme concourt également dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série télé ou un téléfilm grâce à son rôle dans «The Queen’s Gambit», l’excellente série de Netflix.

Quant à Kate Hudson («Music»), il ne s’agit que de sa deuxième nomination en carrière et elle était repartie avec la récompense en 2001 pour «Presque célèbre».

Des surprises du côté des acteurs?

La cuvée 2021 des nominations dans la catégorie du meilleur acteur d'un drame est impressionnante. Évidemment, tout le monde s’attend à ce que Chadwick Boseman remporte – à juste titre – le trophée à titre posthume pour son jeu dans «Ma Rainey's Black Bottom».

La prestation de Riz Ahmed en musicien de hard rock qui devient sourd dans le «Sound of Metal» de Darius Marder est impressionnante et a été saluée par l’ensemble des associations de critiques. Le Français Tahar Rahim n’est, lui non plus, pas à négliger. Sa bouleversante interprétation de Mohamedou Ould Salahi, prisonnier à Guantanamo pendant 14 ans dans «Le Mauritanien» lance un message politique auquel ne seront pas insensibles les membres de la HFPA.

Dans «Le père», Anthony Hopkins incarne un homme qui perd la mémoire, un rôle dont l’acteur a indiqué qu’il était «probablement le grand moment de ma vie». Et, puisqu’il n’a jamais reçu de Golden Globe, cette année pourrait être la bonne. Autre incontournable dans cette course où tous les nommés sont du même calibre, Gary Oldman, en lice pour «Mank» de David Fincher. Mais, puisque sa dernière statuette date de 2018 pour «L’heure la plus sombre», il y a peu de chances qu’il reparte avec le prix.

Au chapitre des comédies et des comédies musicales, rien n’est joué entre les deux principaux nommés. Sacha Baron Cohen est, bien sûr, en tête de liste pour «Borat Subsequent Moviefilm», brûlot grinçant et déjanté contre l’Amérique de Trump. Par contre, Lin-Manuel Miranda, nommé pour «Hamilton» de Disney, constitue un adversaire de taille. En effet, la comédie musicale sur l’un des pères fondateurs des États-Unis a été un succès de taille à Broadway ainsi que sur Disney+, «Hamilton» ayant été le deuxième long métrage le plus regardé en format numérique en 2020 dernière... «Wonder Woman 1984», une popularité à laquelle les membres de la HFPA ne sont jamais insensibles.

De son côté, Dev Patel est parfait dans «La vie de David Copperfield» d’Armando Iannucci, mais le Britannique n’en est qu’à sa deuxième nomination et peut se permettre d’attendre un peu. Quant à Andy Samberg pour «Palm Springs» et James Corden pour «The Prom», si la qualité de leur prestation mérite d’être soulignée, ils ne font pas le poids.

Les films: rien n’est joué!

Tous les longs métrages de la catégorie dramatique possèdent une chance d’être sacrés meilleur drame. Le choix de la HFPA en sera un politique. «The Trial of the Chicago 7», favori pour l’instant, s’insère dans le contexte social du mouvement Black Lives Matter. «Nomadland» et «Une jeune femme pleine de promesses», dont les réalisatrices sont citées dans la catégorie de la meilleure réalisation, illustrent la place grandissante des femmes dans le Hollywood de 2020.

Le «Mank» de David Fincher, en tête de liste des nominations avec un total de six citations, est une ode à l’industrie, ce qu’apprécient toujours les membres d’un comité de remise de prix, tandis que «Le père» résonne chez les cinéphiles appartenant à la génération des baby-boomers.

On retrouve, dans la catégorie du meilleur film, comédie ou comédie musicale, les mêmes favoris que dans celle des acteurs. «Borat Subsequent Moviefilm» est le favori, talonné par «Hamilton», le succès surprise de Disney+ au moment du confinement, l’an dernier. Pour l’instant, à moins d’un revirement étonnant et imprévisible, «The Prom», «Palm Springs» et «The Music» n’ont que bien peu de chances de créer l’événement.

La 78e cérémonie de remise des Golden Globes se déroulera le 28 février prochain. Animée à distance par Tina Fey et Amy Poehler, chacune à une extrémité du continent, elle sera retransmise à partir de 20 h sur les ondes de NBC.