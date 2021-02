Même le personnel d’expérience craque sous la pression

Le réseau, mais surtout les travailleurs de la santé sont-ils prêts à affronter une troisième vague si elle vient à frapper la province?

Une chose est sûre après presque un an de pandémie, le réseau est affecté par les efforts des derniers mois et le personnel est épuisé.

«Je représente plus de 600 médecins spécialistes au Québec et on est présents un peu partout dans les hôpitaux. Aux urgences, soins intensifs, étages COVID, et ce qu’on voit c’est de la fatigue chez le personnel», explique Dr Duong en entrevue au Québec Matin, samedi.

Il se souvient d’un évènement marquant, et certainement qui n’est pas isolé, montrant cette fatigue.

«Je me souviendrai toujours de cette infirmière qui commençait son quart de travail, c’était plus fort qu’elle, elle a éclaté en sanglots. Je connais très bien des collègues à moi, des collègues d’expérience qui ont fini par craquer sous la pression», raconte-t-il.

Si le personnel médical est tout même habitué de travailler dans des conditions difficiles selon des horaires atypiques, la situation actuelle peut difficilement tenir.

«Un mois, deux mois ça allait, mais là on approche du un an. Force est de constater que c’est vrai que le personnel est fatigué», assure-t-il.

Par ailleurs, même si l’arrivée d’une possible troisième vague inquiète, le retard pris dans le réseau en raison de la pandémie mettra du temps à être rattrapé, n’allégeant pas la tâche aux travailleurs.

Selon le Dr Hoang Duong, une des façons de se sortir la tête hors de l’eau est de changer les façons de faire dans le réseau, notamment en faisant place aux nouvelles technologies et en informatisant de manière uniforme les dossiers des patients.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***