Pandémie: le Québec dans l’œil du cyclone?

Bien que le Québec connaisse une baisse des cas de COVID-19 et des hospitalisations, il pourrait se trouver dans «l’œil d’un cyclone» alors que les cas de variants apparaissent de plus en plus dans la province.

«En fait on a une pause un peu actuellement. Ça a baissé énormément un peu partout. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a des variants qui sont rentrés au Québec, donc ces variants-là, on le sait, créent beaucoup de dommages, sont très infectieux et sont très contagieux», constate le virologue à la retraite Jacques Lapierre.

Le spécialiste soutient que l’augmentation du criblage des tests de COVID-19 pour détecter les variants arrive un peu tardivement.

«C’est un peu tard parce que ce qu’on souhaitait, c’est que les variants n’entrent pas au Québec. [...] Maintenant qu’ils sont là, ce qu’il faut faire c’est qu’aussitôt qu’il y a une éclosion de variant, il faut la restreindre à l’endroit où elle est. Il faut l’empêcher d’aller se diffuser à la grandeur de la province», affirme M. Lapierre.

Dans le contexte où plusieurs cas de variant sont suspectés dans la province, et plus particulièrement à Montréal, le criblage prend davantage d’importance.

«C’est là que le criblage devient très, très important. Ils vont tester, ils vont s’assurer qu’ils détectent les variants et aussitôt qu’ils vont détecter les variants, ils vont essayer d’isoler cette population-là pour ne pas que ça s’étende partout», explique-t-il.

