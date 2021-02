Pink en duo avec sa fille de 9 ans

Pink et sa fille Willow, âgée de 9 ans, sortent un duo pour la Saint-Valentin. Willow Sage Hart a montré ses talents de chanteuse dans le premier post de sa mère sur TikTok en début de semaine, alors qu'elle chantait a cappella une partie du morceau Cover Me in Sunshine. La vedette a ensuite annoncé que le titre serait lancé officiellement vendredi.

«Nous avons pensé le sortir pour la Saint-Valentin sous la forme d'un gros câlin et d'un baiser à vous tous», a déclaré la fière vedette et maman aux fans dans une vidéo sur Twitter.

Les paroles de la chanson de Willow comprennent ce refrain : «Cover me in sunshine / Shower me in good times / Tell me that the world's been spinning/ Since the beginning and everything will be all right / Just cover me in sunshine. » (Couvre-moi de soleil/ Douche-moi dans les bons moments/ Dis-moi que le monde tourne/ Depuis le début et que tout ira bien/ Couvre-moi juste de soleil.)

La chanson est sortie vendredi, juste à temps avant la fête des amoureux.

Bien que ce simple soit la première véritable apparition de Willow en tant que chanteuse, elle avait déjà rejoint sa mère sur scène l'année dernière pour le Disney Holiday Singalong special, lorsqu'elles avaient repris The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire), de Nat King Cole, et une autre fois en 2018.

Outre Willow, Pink a également un fils de quatre ans, Jameson, avec son mari, Carey Hart.