Un centre de ski de fond 100% bénévole à Stoneham

Des adeptes de sports d'hiver sont prêts à tout pour profiter de l’hiver. Des citoyens bénévoles ont décidé de faire équipe pour aménager une piste de ski de fond de 15 kilomètres au golf de Stoneham.

«Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose sur le territoire et pour la communauté de Stoneham. Donc, j'ai été un peu de l'avant avec les propriétaires du golf, Marc Morency, et de dire: est-ce qu'on peut utiliser le territoire pour créer quelque chose?», raconte Mathieu Larochelle, l’instigateur du projet.

Le projet en a emballé plus d’un. La Ville lui a même donné un coup de pouce financier. M. Larochelle peut aussi compter sur différents partenaires dont Denis Poulin qui a accepté de déneiger le stationnement. La microbrasserie La Souche a de son côté créé une bière qui s'appelle La Fondeur, qui permettra de sociofinancer le projet.

La pandémie de COVID-19 a été un élément déclencheur.

«Je suis rentré sur le comité sportif de la ville de Stoneham l'année passée, puis je leur en avais déjà parlé. Ça a juste tout accéléré», explique Mathieu Larochelle.

Les sports extérieurs gagnent en popularité cet hiver et le ski de fond ne fait pas exception. Nombreux commerces sont d’ailleurs en pénurie de stock.

La piste sera entretenue tout au long de la saison par les citoyens bénévoles.

«Aujourd'hui, c'est l'installation de tout ce qui est indications, les pancartes», indique l’un d’eux.

«C'est beaucoup de bénévolat. Tous les gens ici, hier, on a travaillé ensemble. Les gens, on ne se connaissait pratiquement pas. Puis, ça a été formidable!» explique un autre adepte de ski de fond.

Chose certaine, les skieurs de tous niveaux y trouvent leur compte.

Le projet qui a vu le jour en 2021 sera de retour tous les hivers.