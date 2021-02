Un test de caractère

La Régie intermunicipale de police Roussillon sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 55 ans porté disparu depuis vendredi à Candiac, en Montérégie.

Shea Weber a rappelé ce concept à quelques heures du départ du Canadien pour Toronto, hier. Claude Julien a aussi imité son capitaine en restant bien calme et en rappelant qu’on découvrira le caractère et la résilience de cette formation.

Après 10 matchs des plus prometteurs où l’équipe roulait à fond de train et pendant lesquels on vantait la profondeur et l’équilibre, le Canadien a frappé un mur à ses quatre dernières rencontres.

Pour la première fois de la jeune saison, le CH se retrouve dans un creux de vague avec un seul gain à ses quatre dernières sorties. Et pour une première fois, le CH vient aussi d’encaisser deux revers d’affilée, face aux Maple Leafs et aux Oilers.

Au lendemain du revers de 3 à 0 face aux Oilers, Julien a offert un congé d’entraînement à ses joueurs. Seuls Corey Perry, Michael Frolik et Victor Mete ont décoché des tirs sur Carey Price et Charlie Lindgren avant de s’envoler pour la Ville Reine. Pour Julien, l’enseignement devait passer par des séances de vidéos et non des exercices sur la glace.

« Il n’y a pas juste une chose qui cloche depuis quatre matchs, a noté Weber. Nous savons comme groupe que nous devons être meilleurs. Nous devons retrouver notre énergie du début de la saison. C’est une passe difficile depuis une semaine. Il restera un match contre les Leafs à Toronto pour replacer l’équipe sur le droit chemin avant une pause d’une semaine.

« On a pris le temps de voir par des vidéos ce qui se passe dernièrement et ce qu’on faisait de mieux en début de saison, a renchéri Julien. Il ne faut pas oublier que les équipes s’ajustent et qu’elles respectent notre attaque et notre rapidité. Il faut faire des ajustements en cours de route. La saison est longue, condensée et exigeante. Il ne faut pas paniquer, mais rebondir. On recherche de la résilience au sein du groupe. On doit revenir à nos bonnes habitudes. »

Attaque en panne

À ses quatre derniers matchs, le CH a marqué seulement six buts pour une faible moyenne de 1,5 but. Au cours de cette période, il y a eu seulement quatre buts à forces égales. On est très loin du rythme effréné de 44 buts lors des 10 premiers matchs, ce qui représentait une moyenne de 4,40 buts par rencontre.

Depuis la troisième période du match de mercredi face aux Maple Leafs, Julien a légèrement modifié ses trios, inversant les rôles pour Tomas Tatar et Tyler Toffoli. Quand on décortique ses propos, il serait surprenant de le voir sortir le boulier pour le match face aux Leafs. Il invitera tout simplement ses joueurs à revenir à la base en suivant à la lettre son système.

« Ça revient toujours aux entraîneurs de faire des ajustements, a dit Julien. Il ne faut pas changer le système. Au contraire, juste y apporter de petites corrections. Par expérience, ça devient toujours plus difficile quand la saison avance. Les joueurs auront besoin d’encore plus de détermination et de discipline à l’intérieur du système. Il n’y a pas une équipe dans la LNH qui change son système après 14 matchs. »

En mode solutions

Dans son rôle de capitaine, Weber passera aussi son mot pour s’assurer qu’on retrouve une cohésion sur la glace. Une relance de l’attaque efficace, l’une des forces en début de saison, sera une clé.

« Nous ne sommes pas heureux, nous sommes déçus de notre rendement. Mais il faut trouver des solutions, utiliser l’expérience de nos gars dans le vestiaire. Oui, il faut revenir à une transition plus rapide entre les défenseurs et les attaquants. Mais les autres équipes réalisent également que nous sommes dangereux avec notre transition. Nous devons mieux nous défendre, nous donnons trop de chances. Offensivement, il y a une baisse. Il n’y a pas juste un élément pour l’expliquer. Je dirais à ce sujet que les autres équipes jouent plus intelligemment contre nous. »

À Toronto, le Tricolore fera face à un sérieux test contre la meilleure équipe de la division Nord. Les Leafs ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs.

« Oui, ça peut être une bonne chose d’affronter une très bonne équipe, a répliqué Weber. Il n’y a rien de mieux que de jouer contre les meilleurs. Les Maple Leafs sont le baromètre pour le moment dans notre division. »