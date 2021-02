Augmentation des demandes de tutorat

En raison de la pandémie, les échecs scolaires sont de plus en plus nombreux et plusieurs parents se tournent vers des services de tutorat.

• À lire aussi: L'accompagnement scolaire plus nécessaire que jamais

• À lire aussi: Soutien scolaire: les organismes communautaires réclament l’accès aux locaux

Les demandes d’aide ont été tellement importantes au cours des dernières semaines que le site Alloprof a élargi ses plages horaires pour être en mesure de répondre aux besoins. Le site offre donc maintenant des services le dimanche après-midi.

Le site Alloprof cherche d’ailleurs à embaucher une centaine de tuteurs, donc à doubler sa main d’œuvre. Ce qu’il faut savoir c’est que non seulement le volume d’appels augmente, mais les appels et les demandes d’aide sont de plus en plus difficiles.

Outre Alloprof, qui est un service gratuit, il existe aussi plusieurs services de tutorat qui sont payants. Ces services privés peuvent coûter quelques dizaines de dollars de l’heure.

Un crédit d’impôt est donc demandé pour aider les parents à se procurer des services de tutorat. En effet, selon Marc André Paquin, directeur au Service d’aide aux études, « une aide directe au niveau de la fiscalité aurait plus d’impact pour rendre le tutorat accessible. »

En effet, plusieurs parents n’ont pas les moyens d’offrir des services de tutorats adéquats à leurs enfants. Avec un crédit d’impôt, ces services pourraient être plus accessibles.

Ces crédits pourraient aussi bénéficier aux étudiants du cégep et de l’université, qui n’ont pas accès à des ressources gratuites comme Alloprof.



Persévérance scolaire

Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 15 au 19 février prochain. Alors que les élèves ont vécu de grands changements au cours de la pandémie, l’enseignement à distance amène plusieurs défis et bouleverse l’apprentissage scolaire.

Ces défis sont encore plus nombreux pour les jeunes qui viennent de milieux défavorisés. L’environnement d’étude et les moyens technologiques ne sont pas toujours adéquats et peuvent causer des impacts majeurs à l’apprentissage.

La pandémie a accentué les inégalités sociales et technologiques, en plus de fragiliser la situation des jeunes en milieu défavorisé, dénonce la fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal, qui a pour mission d'aider les étudiants qui vivent dans des HLM a persévérer.

Plusieurs organismes se sont donc donné pour mission d'aider les jeunes à persévérer, malgré les moments difficiles, en leur donnant les outils nécessaire pour faire l'école. Que ce soit par de l'aide aux devoirs ou en fournissant des endroits calmes munis de connexion inernet. C'est entre autres le cas du projet Harmonie qui souhaite donner des outils aux jeunes pour les garder motivés.