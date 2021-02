CHSLD Herron : le report de l’enquête du coroner demandé aujourd’hui

Les ex-gestionnaires du CHSLD Herron de Dorval présentent, lundi matin, à l’ouverture de l’enquête publique du coroner sur les morts dans sept centres d’hébergement, une requête afin de reporter celle-ci.

Ceux-ci plaident que la tenue des audiences «avant que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ait pris une décision finale relativement au dépôt ou non d’accusations criminelles à leur égard est contraire à l’esprit de la LRCCD (Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès).

Les personnes visées par des accusations criminelles peuvent refuser de témoigner lors d’une commission d’enquête publique.

«La seule limite qu’on peut voir, c’est une personne qui aurait des accusations criminelles contre elle. Cette personne-là pourrait refuser de témoigner et encore, il y a des protections qu’on peut lui accorder selon notre loi», explique Me Luc Malouin, coroner en chef adjoint du Québec.

Pour cette raison, la gestionnaire du CHSLD Herron, Samantha Chowieri, et son directeur général, Andrei Sabin Stanica, demandent aussi de suspendre les assignations à témoigner.

Enfin, dans le cas d’un refus de la coroner responsable de l’enquête, Ghéhane Kamel, d’accéder à ces demandes, les ex-gestionnaires souhaitent aussi obtenir une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de leurs témoignages.

Enquête publique

Ordonnée le 17 juin 2020 par Me Pascale Descary, la coroner en chef du Québec, l’enquête publique du coroner doit commencer lundi matin.

Elle se tiendra du 15 au 17 février et du 8 au 11 mars au palais de justice de Montréal avant de se transporter au palais de justice de Longueuil du 15 au 18 mars.

Cette enquête vise particulièrement le CHSLD Herron de Dorval, où 38 résidents sont morts en 10 jours, mais aussi six autres centres d’hébergement de la province.

Elle doit porter sur les décès survenus dans la période allant du 12 mars au 1er mai 2020.

Les CHSLD sous la loupe du coroner, en plus de celui de Dorval, sont :

- le CHSLD Des Moulins, à Terrebonne;

- le Manoir Liverpool, à Lévis;

- le CHSLD René-Lévesque, à Longueuil;

- le CHSLD Laflèche, à Shawinigan;

- le CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval;

- le CHSLD Yvon-Brunet, à Montréal.