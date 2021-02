Cours en présentiel: des étudiants des régions veulent pouvoir choisir

Ce n'est pas évident pour tous les étudiants de recommencer à assister à leurs cours en présentiel. Pour des jeunes qui ont décidé de retourner habiter en région, ce retour en classe «graduel» n'est pas le bienvenu.

«Pourquoi on n'a pas le droit de choisir si oui ou non on veut y retourner? Il y a tellement de choses impliquées dans cette décision-là», a lancé Emma Lemieux, qui complète actuellement son diplôme d'études collégiales au Cégep Garneau de Québec.

La jeune femme de 18 ans a raconté à TVA Nouvelles avoir appris la semaine dernière qu'elle devra se rendre à Québec une semaine sur deux pour assister à son cours de conditionnement physique.

Mais l'étudiante, après plusieurs mois de cours à distance, a décidé de quitter son appartement de Québec et de retourner vivre chez ses parents à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Gaspésie

Ainsi, ces déplacements seront couteux puisqu'elle devra parcourir plus de 1100 km, ainsi que trouver un endroit où dormir.

La situation épidémiologique est aussi un facteur de stress pour elle. «Je passe d'une municipalité en zone orange, où il n'y a aucun cas, à une zone rouge; je n'ai vraiment pas envie de ramener le premier cas ici!», a lancé la jeune femme.

Au Cégep Garneau, on refuse qu'elle poursuive son cours de façon virtuelle pour le moment. La directrice des communications, Hélène Aubin, a souligné que «lors de l’inscription en novembre dernier en vue de la session d’hiver 2021, les étudiants ont tous été informés de la tenue des cours d’éducation physique sur le campus. [...] L’enseignement du cours d’éducation physique en présence est obligatoire et nécessite l’intervention du professeur.»

La directrice des communications a également indiqué «qu'il est impossible de faire une gestion de cours à la carte», mais encourage l'étudiante à prendre rendez-vous avec l'aide pédagogique individuelle (API) afin de voir si une solution pourrait s'offrir à elle.

Des règles plus claires exigées

Le porte-parole péquiste en matière d'enseignement supérieur, le député Sylvain Roy, reçoit actuellement plusieurs témoignages en lien avec la reprise graduelle des cours dans les cégeps et universités de la province.

Selon lui, les étudiants qui sont le plus pénalisés sont ceux des régions.

«Le gouvernement doit protéger les étudiants contre des règles abusives qui obligent des jeunes à aller se présenter une journée par deux semaines dans un contexte où ils n'ont plus d'appartement, a souligné Sylvain Roy. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, donner des directives claires.»

Les cégeps et universités des zones rouges peuvent accueillir des étudiants une journée par semaine depuis le 8 février.