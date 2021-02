Pas de bilan ontarien à la veille de la réouverture

L'Ontario n'a pas dévoilé de nouveau bilan en raison du congé férié de la fête de la Famille, lundi, laissant ainsi la population dans le flou face à l'évolution de la pandémie à la veille de la réouverture de l'économie presque partout dans la province.

Dès mardi à 00 h 01, les régions sanitaires de la province réintégreront, pour la plupart, un code de couleur mis à jour allant du vert au rouge, en passant par le jaune et l'orange. Chaque code vient avec une série de restrictions sur les types de commerces et services qui peuvent être ouverts.

En vertu de ce nouveau code, 11 régions se trouveront en zone rouge, incluant les secteurs de Windsor-Essex, London, Thunder Bay et Hamilton. La région de Niagara, elle, demeurera en zone grise et l'ordre de demeurer à la maison, sauf pour des sorties essentielles, y demeurera en vigueur pour le moment.

Toronto et les régions de Peel et York, qui regroupent notamment Mississauga, Brampton, Vaughan et Markham en banlieue de la Ville Reine, demeureront pour leur part sous confinement complet et sous l'ordre de rester à la maison au moins jusqu'au 22 février. Les habitants du district de North Bay Parry Sound ont aussi subi le même sort.

Dimanche, l'Ontario avait fait état d'un bilan totalisant 981 nouveaux cas et 41 décès. Il s'agissait d'un nombre de cas étrangement bas, une situation qui pourrait s'expliquer par un problème avec la transmission de données en provenance de Toronto.

Meilleur bilan depuis septembre

Du côté du Québec, à peine 728 cas ont été signalés dans la province, en plus de 16 décès. Il s'agit du plus petit nombre d'infections quotidiennes en plus de quatre mois, alors qu'il faut remonter aux 698 cas dévoilés le 26 septembre dernier pour trouver un meilleur bilan.

Malgré cette donnée encourageante, le portrait a, de nouveau, stagné du côté des hôpitaux où on dénombrait toujours 804 lits occupés par des patients atteints de la COVID-19, soit à peine un de moins que la veille. Aussi, 136 malades se trouvaient aux soins intensifs, un nombre en hausse de quatre.

La campagne de vaccination bat aussi de l'aile, faute d'avoir des doses à distribuer, avec à peine 912 personnes inoculées dimanche et 1590 samedi. En comparaison, 10 103 personnes avaient reçu une dose vendredi.

«Nous recevrons plus de 90 000 doses du vaccin Pfizer cette semaine. Nous allons donc pouvoir augmenter le rythme de la vaccination et concentrer nos efforts dans les résidences privées pour ainés», a cependant rassuré le ministre de la Santé Christian Dubé sur son compte Twitter.

Jour férié

Ailleurs au pays, plusieurs provinces se sont aussi montrées chiches en matière de données divulguées en raison du congé férié. Notamment, le Manitoba a imité l'Ontario en ne dévoilant pas de chiffres, tandis que la Saskatchewan a seulement indiqué avoir recensé 143 nouvelles contaminations, sans plus de détails.

Du côté de l'Atlantique, notons qu'un cas et un décès se sont ajoutés au Nouveau-Brunswick, tandis que sept cas ont été détectés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Enfin, sept nouvelles infections ont été répertoriées dans la petite communauté d'Arviat, au Nunavut.

La situation au Canada:

Ontario: 285 868 cas (6693 décès)

Québec: 276 790 cas (10 214 décès)

Alberta: 128 824 cas (1780 décès)

Colombie-Britannique: 72 750 (1288 décès)

Manitoba: 30 766 cas (871 décès)

Saskatchewan: 26 693 cas (354 décès)

Nouvelle-Écosse: 1594 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1401 cas (23 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 704 cas (4 décès)

Nunavut: 310 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 71 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 38 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 826 660 cas (21 310 décès)