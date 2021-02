Internet haute-vitesse en Mauricie: un consultant à la rescousse de Maskicom

Le dossier du branchement internet continue de faire du surplace dans la MRC de Maskinongé. Après avoir réglé un litige qui l'opposait à son principal sous-traitant, en décembre dernier, Maskicom fait maintenant appel à un consultant pour tenter d'accélérer le déploiement de la fibre optique.

D'un bout à l'autre de la MRC, les citoyens s'impatientent. «Le plus d'information qu'on a, c'est les techniciens de Madysta qui sont dans les poteaux. On peut aller leur parler, ils sont bien parlables... Sinon, on appelle chez Maskicom, ils n'ont jamais rien à nous dire, ils n'ont aucune réponse, ils ne savent pas ce qui ce passe», s'est désolé Michel Thériault, de Saint-Mathieu-du-Parc.

«C'est un peu désolant pour les citoyens, qui attendent malgré le fait que les subventions ont été versées», a renchéri Luc Martel, de Yamachiche.

Chez Maskicom, on explique que le consultant qui vient d'être engagé est là pour faire le lien entre la compagnie et ses deux sous-traitants, BNI et Madysta. Le problème semble en être un de communication entre les trois parties.

Au moment de l'octroi d'une subvention de plus de 10 millions $ en 2018, c'est 95% des 4900 foyers situés en zone rurale, dans la MRC de Maskinongé, que Maskicom espérait avoir branchés en deux à trois ans... Quelque deux ans et demi plus tard, ce ne sont que 633 adresses qu'on a reliées à la haute vitesse.

De son côté, le député de Maskinongé, Simon Allaire, n'en démord pas, l'Internet sera déployé sur tout le territoire d'ici 2022. Son gouvernement en a fait un engagement électoral.

«Ça ne va pas aussi vite que prévu, il y a eu plusieurs enjeux jusqu'à maintenant. Actuellement, on a quand même la certitude que le chargé de projet qui est engagé pour Maskicom va réussir à amorcer un déploiement plus rapide», a déclaré M. Allaire.

Maskicom rencontrait le nouveau consultant lundi après-midi pour discuter de la suite des choses. La compagnie n'a pas voulu s'avancer sur les coûts reliés à l'embauche de la nouvelle ressource.