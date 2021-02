L’Archidiocèse de Montréal ouvre ses livres sur les abus sexuels

L’Archidiocèse de Montréal s’est engagé à ouvrir «tous ses livres s’il le faut», lundi, alors que le juge à la retraite André Denis a amorcé une enquête qui vise à confirmer qu’aucun membre actuel de l’institution n’a déjà été soupçonné d’agression sexuelle.

L’ancien magistrat de la Cour supérieure du Québec a été mandaté par l’archidiocèse afin de scruter tous les dossiers de personnes qui ont œuvré en son sein depuis 1940, qu’ils soient prêtres, diacres ou laïcs.

«On veut pouvoir se dire en nous-mêmes qu’aucune personne au sein du ministère n’a été dénoncée pour des allégations qui se sont avérées fondées», a vulgarisé l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.

Il a cependant reconnu que l’ex-juge André Denis n’aura pas la tâche facile, puisque certaines informations ont été volontairement effacées de certains dossiers par le passé.

C’était l’une des conclusions l’an dernier du rapport de l’ancienne juge Pepita G. Capriolo, qui visait à faire la lumière sur le cas de l’abbé Brian Boucher, condamné en 2019 pour abus sexuels sur mineurs.

Déjà des listes de noms

Le rapport Capriolo mentionnait également l’existence d’une liste datant de 2004 sur laquelle figuraient les noms de prêtres potentiellement pédophiles.

En entrevue à l’Agence QMI lundi, Mgr Lépine a révélé avoir pris connaissance de cette liste à l’été 2019, mais il n’a pas été en mesure de confirmer si des religieux qui s’y trouvaient sont encore actifs ou non au sein de l’Église.

«À notre connaissance, aucune personne qui fait l’objet de soupçons ne fait partie du ministère, mais je dis ça sous toute réserve. C’est ce que l’audit du juge Denis va démontrer», a répondu l’archevêque de Montréal, qui n’a pas voulu dire combien de personnes figuraient dans cette série de noms.

Mgr Lépine a toutefois fait savoir que d’autres listes du genre existaient et que ce sera à l’ancien juge Denis de corroborer l’ensemble des preuves.

L’examen des dossiers devrait s’achever cet été, alors que le rapport final pourrait être publié aux environs de l’automne.

«Si on trouve qu’il y a des allégations sur quelqu’un, il sera suspendu du ministère et si les allégations sont avérées, il ne retournera plus jamais au ministère», a promis Mgr Christian Lépine.

En pareils cas, l’archidiocèse a assuré qu’il communiquera avec les possibles victimes, qui auront ensuite le fardeau de porter plainte ou non à la police.

Encore des éléments à définir

Un recours collectif existe déjà contre l’Archidiocèse de Montréal pour dédommager les victimes de prêtres pédophiles depuis 1940.

Pour l’instant, la collaboration entre l’équipe de l’ancien juge Denis et les personnes derrière le recours reste à établir.

Mgr Lépine n’avait pas pu non plus de réponses claires à fournir lorsque l’Agence QMI lui a demandé si les identités de prêtres décédés allaient être rendues publiques, advenant que l’on constate à la fin du processus que des allégations sérieuses pesaient sur eux.

«Nous ne sommes pas rendus à cette étape. Le recours collectif a déjà des noms et on encourage les gens à aller au recours collectif», a-t-il affirmé.