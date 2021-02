Laurent Duvernay-Tardif a songé à la retraite

Laurent Duvernay Tardif a pensé se retirer du football lorsqu’il a pris la décision de prendre une saison de congé.

Par contre, il a rapidement recommencé à s’entraîner pour continuer de pratiquer sa passion. L'entraînement l'aidait également à dépenser son énergie après ses journées à l'hôpital a tenu a précisé ce matin à Salut Bonjour.

«J’ai toujours pris la décision de me retirer en me voyant revenir sur un terrain de football, on dirait qu’il m’en reste encore à jouer», rappelle le numéro 76 des Chiefs.

Laurent Duvernay-Tardif a confirmé à Gino Chouinard qu’il sera de retour sur le terrain de football des Chiefs de Kansas City pour la saison 2021.

Un Super Bowl difficile à regarder

Laurent Duvernay-Tardif est revenu sur la défaite de son équipe au Super Bowl. Une rencontre qui n’a pas été facile à regarder puisqu’il ne pouvait pas aider ses coéquipiers.

«Les derniers six mois ont été en montagne russe d’un point de vue football et émotion. C’est sûr que j’étais derrière les Chiefs, je voulais qu’ils remportent» mentionne celui qui a rangé les épaulettes pour donner un coup de main au système de santé.

Plusieurs confrontations intéressantes étaient à surveiller durant le Superbowl. Entres autres, il y a avait le duel entre les deux quarts-arrières (Patrick Mahomes et Tom Brady), mais également celle entre la ligne défensive des Buccaneers de Tampa Bay qui est l’une des meilleures de la ligue nationale de football et celle de la ligne offensive des Chiefs qui était privée d'Éric Fisher et de Laurent Duvernay-Tardif.

«Ma position, sur la ligne offensive, était scrutée à la loupe en raison des blessures... Ça été difficile pour moi, mais je crois que ça été encore plus difficile pour les gars à Kansas City» mentionne LDT

La rencontre s'est finalement terminée 31-9 en faveur de l'équipe de la Floride.