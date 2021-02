Le Canada lance une initiative mondiale contre la détention arbitraire

Le Canada a lancé, lundi, une initiative de concert avec 58 nations afin de s’opposer à la détention arbitraire d’individus entre États.

• À lire aussi: La militante saoudienne Loujain al-Hathloul libérée

• À lire aussi: Les deux Canadiens détenus en Chine ont parlé avec leur famille

• À lire aussi: Canadiens détenus en Chine: Trudeau espère de «bonnes nouvelles» rapidement

Cette déclaration vise notamment à encourager les États à prévenir et éliminer les conditions de détentions difficiles, la torture ou le refus d’accès à un avocat.

Sans surprise, la Chine, qui détient deux Canadiens, n’a pas l’intention d’y prendre part.

Rappelons que depuis maintenant plus de deux ans, les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor sont «emprisonnés arbitrairement» selon Ottawa, qui voit dans ce geste une forme de rétorsion pour la détention à Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des technologies de l’information, Huawei.

L’arrestation des «deux Michael», comme il est maintenant coutume de les appeler, est survenue deux jours après l’arrestation de Wanzhou à l’aéroport de Vancouver. L’arrestation de Wanzhou faisait suite à une demande provenant des États-Unis.

Dans un texte publié par le «Global Times», porte-voix du gouvernement chinois, puis rediffusé sur le site web de l’ambassade de Chine au Canada, des «experts» chinois non nommés affirment que «la déclaration commune est conçue pour stigmatiser et mettre de la pression sur la Chine». Ces «experts» considèrent même que la déclaration, «qui coïncide avec la célébration du Nouvel An chinois, est une attaque agressive et irréfléchie dont le but est de provoquer la Chine».

Loin de se sentir isolée par les manoeuvres diplomatiques canadiennes, la Chine a signifié au mois de décembre que les «deux Michael» feraient face à un procès pour menace à la sécurité nationale, alors que le Canada et ses alliés réclament leur libération.

Dans l’initiative mise de l’avant par le Canada lundi, il ne se trouve aucune référence directe au cas des «deux Michael» ou même de la Chine.

«Tous les cas de détention arbitraire – qu’ils visent des ressortissants canadiens, des personnes ayant une double nationalité, ou des ressortissants de pays partenaires et d’autres États – sont inacceptables. Nous poursuivrons la lutte contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État, maintenant et à l’avenir», a déclaré dans son mot d’ouverture le ministre des Affaires étrangères du Canada, Marc Garneau.

Les États-Unis, l’Italie, Haïti et Israël font partie des pays soutenant la déclaration, de même que plusieurs pays africains et européens. Les pays du Moyen-Orient sont largement absents, alors que le Japon est le seul pays asiatique à avoir pris part à l’exercice.