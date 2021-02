Les agressions physiques envers les policiers se multiplient

Au lendemain d’une intervention auprès d’un homme en crise qui s’est soldée par un policier de Longueuil blessé à la tête, des agents craignent pour leur sécurité, tandis que les agressions physiques envers eux se multiplient.

« C’est mal vu de dire qu’on craint parfois quand on débarque de la voiture, mais c’est la réalité. On appréhende de plus en plus de se faire sauter dessus pour rien », confie un policier dans le nord de Montréal.

Hier, un confrère a eu des points de suture après une intervention qui a dégénéré dans un dépanneur de Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud.

Les policiers ont été appelés pour un individu intoxiqué qui a fait irruption dans le commerce en saccageant tout sur son passage. Le suspect s’est servi du premier objet trouvé pour frapper à la tête l’un des agents qui tentaient de le maîtriser.

Il s’agit au moins de la quatrième fois, en trois semaines, qu’un policier est agressé selon une recension faite par Le Journal.

Des agents de Montréal ont également été la cible de coups de feu samedi alors qu’ils intervenaient à Dollard-Des Ormeaux pour une entrée par effraction dans une résidence. Personne n’a été blessé et deux suspects ont été arrêtés.

Ça « vire au cauchemar »

« Il y a des endroits où tu interviens et tu t’attends à ce qu’il y ait de la confrontation. Sauf que dans les dernières semaines, même ce qui semble être une intervention bien ordinaire peut virer au cauchemar », indique un policier du centre-ville de la métropole.

Le 28 janvier, un patrouilleur qui venait de remettre une contravention à un automobiliste a été battu à coups de barre de métal dans le quartier Parc-Extension, à Montréal. Le suspect, encore en liberté, l’a désarmé avant de tirer en sa direction, sans toutefois l’atteindre.

Cinq jours plus tard, deux policières ont été tabassées par un homme de 57 ans alors qu’elles répondaient à un appel d’urgence pour une affaire de violence conjugale dans Montréal-Nord.

La même semaine, un agent a été hospitalisé après avoir reçu un coup sur le nez lors d’une intervention pour un rassemblement illégal dans l’arrondissement de Lachine.

« On sent une certaine tension, une certaine agressivité. Elle peut être verbale, mais aussi physique. Le respect pour l’autorité, probablement conjuguée à la fatigue de la pandémie, diminue, et on le voit », raconte un autre policier qui travaille dans le nord de l’île montréalaise.

Plus difficile de travailler

Le nombre d’appels liés à la détresse psychologique est en augmentation, selon le président de la Fraternité des policiers de Longueuil, Danny Lopez.

« Les gens sont désespérés et à bout, explique-t-il. Les policiers doivent faire preuve de patience. Et ils me disent que c’est vraiment plus difficile de faire leur travail. Il ne faut pas oublier que derrière l’uniforme, il y a un humain. »

► Des policiers de Montréal avaient aussi été la cible de coups de feu en septembre et en août lors d’interventions.