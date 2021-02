Otage pendant 450 jours, Edith Blais raconte son histoire

Son histoire a été suivie par les médias du monde entier. Otage aux mains de djihadistes pendant 450 jours, la Sherbrookoise Edith Blais a réussi le rare exploit de leur échapper en plein désert.

• À lire aussi: L'improbable fuite d'une otage québécoise au Mali

Elle raconte son récit dans ce livre, «Le Sablier», qui sort en librairie ce mercredi.

La jeune femme a rencontré notre chef d'antenne Anne Préfontaine et lui a raconté comment elle a vécu sa captivité et, surtout comment elle a réussi à s'en sortir grâce à une fausse conversion religieuse, à un bon Samaritain et à une tempête de sable, tombée du ciel.

Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.