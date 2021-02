Pénurie de masques N95 dans les établissements d’enseignement

Le campus du Collège Ellis à Trois-Rivières qui offre la formation de techniques d’inhalothérapie et anesthésie, soins infirmiers et soins préhospitaliers d’urgence n’a plus de masque N95 pour ses étudiants compliquant leurs formations.

Habituellement, un test lié à l’usage des masques est effectué lors de la deuxième année pour que les étudiants connaissent leur grandeur exacte avant l'arrivée en stage.

Cependant, lorsque la première vague a frappé la province il y a un an, le Collège Ellis a répondu à l’appel du gouvernement et a envoyé tous ses masques, dont les N95 au réseau de la santé.

Il n’y avait que très peu de répercussions au printemps dernier parce que les tests des étudiants étaient déjà réalisés.

En ce moment, les compagnies d’équipements favorisent le milieu hospitalier au détriment du système scolaire.

« Ça va aller rapidement, au mois d’août, ils s’en vont pour les stages finaux et je ne les vois pratiquement pas de l’année. En plus, ils vont partout, pas juste en Mauricie», mentionne Julie Bédard, directrice adjointe aux programmes de santé du Collège Ellis.

À la suite de discussions avec l’institution scolaire, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux sera finalement responsable de faire passer les tests aux étudiants.