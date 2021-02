Pluie d'hommages pour Raymond Lévesque

Le décès de l'auteur-compositeur-interprète derrière l'hymne «Quand les hommes vivront d'amour», Raymond Lévesque, a suscité une vague de sympathie et d'amour émanant de nombreuses personnalités qui ont uni leur voix pour lui rendre hommage lundi soir. Tour d'horizon.

- François Legault

Toutes mes condoléances à la famille et aux proches du grand Québécois Raymond Lévesque, auteur d’une des plus belles chansons de tous les temps «Quand les hommes vivront d’amour», a écrit le premier ministre.

- Yves-François Blanchet

«Il a vu des femmes et des hommes vivre d’amour, malheureusement pas toutes et tous, et il y a encore trop de misère. Il n’a pas vu le pays dont il rêvait, mais on le lui chantera le jour venu. Le Québec garde un bout de cette âme qui nous quitte», a indiqué le chef du Bloc québécois.

- Caroline St-Hilaire

«Un homme fier. Fier du Québec. Fier de son pays. Sa patrie. Et de Longueuil. Sa ville. Il rêvait de voir les humains vivre d’amour... Merci Raymond Lévesque», a confié l'ancienne mairesse de Longueuil.

- Jean-Yves Duclos

«C’est avec chagrin que j’apprends le décès d’un grand Québécois, l’auteur-compositeur-interprète et poète Raymond Lévesque. Il aura marqué le patrimoine culturel québécois à tout jamais. Je suis de tout cœur avec sa famille, ses proches et ses amis», a souligné le président du Conseil du Trésor.

- Pascal Bérubé

«Raymond Lévesque (1928-2021) Vous ne serez jamais tout à faire mort, mon frère. Vous allez continuez à vivre à travers vos chansons et votre poésie. Merci pour la musique. Vous êtes un grand. "C’est alors que j’ai compris, c’est Québec mon pays"», a écrit le député péquiste.

- Dominique Anglade

«Ce soir, les paroles de "Quand les hommes vivront d'amour" résonneront dans plusieurs domiciles alors que nous apprenons le décès de monsieur Raymond Lévesque, figure engagée de notre fière culture québécoise ! Mes condoléances à la famille et aux proches», a commenté la chef du Parti libéral du Québec.

- Serge Sassevile

«La pandémie a fauché un monument, un grand Québécois. Merci M. Lévesque pour votre contribution inestimable au patrimoine culturel québécois. Mes plus sincères condoléances aux proches», a écrit le président du CA de la Fondation de la Place des Arts.

- Catherine Fournier

«Le Québec à nouveau en deuil de l’un de ses grands. Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Raymond Lévesque, dont la marque restera bien vivante à Longueuil. M. Lévesque est un immortel, comme son hymne», a jugé la députée indépendante de Marie-Victorin.