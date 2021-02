La multinationale Premier Tech poursuit son expansion au Portugal en mettant le grappin sur la compagnie H2PRO.

Il s’agit d’une deuxième acquisition dans ce pays pour l’entreprise de Rivière-du-Loup. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Grâce à cette emplette, la direction espère élargir son réseau de commercialisation dans le secteur des installations de traitement des eaux usées pour usage commercial, communautaire et institutionnel.

«En plus de consolider notre présence commerciale sur le marché européen, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre volonté de longue date de protéger l'environnement et la santé», a indiqué dans un communiqué le président de Premier Tech Eau et Environnement, Henri Ouellet.

H2PRO compte une dizaine de travailleurs. Cette entente porte à 24 le nombre de transactions réalisé par Premier Tech depuis cinq ans.

Encore d’autres acquisitions

En décembre dernier, lors d’une entrevue avec Le Journal, le président et chef de la direction chez Premier Tech, Jean Bélanger, avait confirmé avoir l’intention de réaliser d’autres transactions en 2021. Il s'attendait à dénicher des opportunités d'affaires en raison des impacts de la pandémie.

«Certains impacts de la crise actuelle vont être similaires à 2008. En 2009, 2010 et 2011, nous avions réalisé des acquisitions très structurantes et stratégiques. On voit déjà, nous avons lancé des lignes à l’eau, qu’en 2021 et 2022, il devrait y avoir des opportunités pour des transactions qui pourraient avoir un impact important sur Premier Tech», avait-il souligné.

Chaque année, Premier Tech vise réaliser entre quatre et six acquisitions.

En 2020, Premier Tech a annoncé que 251,2 M$, dont 45 M$ sous forme de prêt provenant du gouvernement du Québec, allaient être investis dans ses installations du Bas-Saint-Laurent pour accélérer sa transformation numérique et appuyer sa division recherche et développement.

L’entreprise prévoit créer 500 nouveaux emplois au Québec, dont 300 à 350 à son siège social de Rivière-du-Loup, d’ici 2025.