«Star Académie» : les portes de l’Académie sont ouvertes!

La cloche a sonné, les portes de l’Académie sont officiellement ouvertes! Prêts pour vos apprentissages quotidiens en compagnie de la bande de «Star Académie»?

On l’a constaté au premier épisode, lundi : on est loin de l’école de rang d’Émilie Bordeleau à l’institution de Waterloo, où grandes pièces lumineuses et décoration dernier cri feront le bonheur des Académiciens, et où on entrera en formation intensive du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA, jusqu’au début mai.

«On voulait vraiment magnifier cette quotidienne-là. On va sentir à quel point, plus que jamais, les candidats sont chanceux d’être dans ce manoir extraordinaire», confie Jean-Philippe Dion, producteur exécutif, au sujet de la quotidienne.

Pas besoin d’apporter de pomme aux instituteurs ; ceux-ci sont déjà gonflés à bloc. Jean-Philippe Dion rigole en racontant que Xavier Dolan est arrivé extrêmement tôt à l’Académie, lundi matin, plan de cours et cadeaux pour ses protégés en main, bien paré à dispenser sa classe d’identité artistique.

Programme chargé

Les étudiants qui ont fait leur entrée à l’Académie dimanche suivront un horaire quotidien bien établi. Ça ne sera pas récréation tous les jours!

Il y aura 24 heures de décalage entre les activités à l’Académie et leur diffusion à la télévision. Ce que nos jeunes étoiles vivront une journée, le téléspectateur le verra le lendemain soir à la télévision.

Le lundi, on sera témoins du post-mortem du spectacle du dimanche effectué par la directrice Lara Fabian. C’est également en ce soir crucial qu’on apprendra quels participants devront passer en évaluation devant le corps professoral le lendemain. Ces cinq garçons et filles seront sélectionnés selon leur prestation offerte au gala du dimanche, la veille.

«Ce sont des candidats avec qui les profs veulent travailler spécifiquement pendant la semaine, ou à qui ils veulent donner un petit coup de pied au derrière pour les stimuler et les faire sortir de leur coquille», explique Jean-Philippe Dion.

Rosalie, Queenie, Shayan, Olivier et Maeva seront les premiers à affronter l’expérience, sûrement aussi stressante que revigorante.

Du lot, trois se retrouveront ensuite en danger et devront défendre leur place le dimanche suivant. On connaîtra leur identité le mardi. Dans ce même épisode, on assistera au cours d’identité artistique (avec Xavier Dolan, Anne Dorval, Pepe Munoz, Yannick Nézet-Séguin ou Marc Séguin).

Le mercredi, on se paiera un beau périple créatif avec Ariane Moffatt, dans son «Lab musical» dans un cours de création musicale qui portera apparemment bien son nom. Il en jaillira du contenu inédit, laisse miroiter Jean-Philippe Dion.

Enfin, le jeudi, ce sera l’heure du cours de voix et musique avec Gregory et de la leçon de la directrice Lara Fabian. L’un des artistes invités du dimanche (Roch Voisine et Charlotte Cardin la semaine prochaine) sera aussi de passage.

«La quotidienne est l’occasion de vivre notre rêve par procuration, de voir les candidats apprendre et évoluer. On va tous apprendre là-dedans. Peu importe qui on est et ce qu’on fait dans la vie, je pense que ça sera intéressant», déclame Jean-Philippe Dion.

Nouveau réalisateur

Par ailleurs, TVA a annoncé lundi qu’un nouveau réalisateur prendra les commandes du happening du dimanche de «Star Académie» pour la première moitié de la saison.

Daniel Laurin réalisera les cinq prochains variétés, jusqu’au dimanche 21 mars, tandis que, tel qu’annoncé, Maxime Bissonnette-Théorêt sera en charge des six derniers, à compter du 28 mars.

Daniel Laurin s’est attiré des éloges, dans la dernière année, en réalisant le grand spécial «Une chance qu’on s’a», et a aussi été maître d’œuvre à «La Voix» et «Révolution», entre autres.

La quotidienne de «Star Académie» est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.