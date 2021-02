Une plateforme québécoise pour gérer 1,2 milliard $ d’actifs annuellement

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a choisi la plateforme Aïdi, développée par une firme québécoise Osedea pour gérer ses 1,2 milliard $ d’actifs annuels.

Cette annonce est faite à la suite d’un «rigoureux processus d'appel d'offres très compétitif lancé début 2020 par la SQI», indique la société d’État par voie de communiqué, lundi.

De la construction des 48 maisons des aînés à l’entretien des 368 édifices et infrastructures de la SQI : ce sont plus de 1,2 G$ et plus de 1 000 projets impliquant des milliers d'utilisateurs internes et externes à l'organisation qui seront gérés dans Aïdi, explique-t-on.

«La SQI et Aïdi ont une expertise de pointe dans ce domaine bien particulier : la gestion de projets de construction du point de vue du maître d'ouvrage. C'est le duo parfait. Nous sommes réellement fiers de cette collaboration qui s'amorce», indique le cofondateur d'Aïdi, Marc Parenteau.

Osedea est une firme de développement de solutions numériques située à Montréal.