Aires protégées: Lanaudière veut des explications

Les élus de la région de Lanaudière pressent Québec de leur expliquer pourquoi dans ses efforts pour atteindre sa cible de conservation de la biodiversité il n’a retenu que très peu de leurs recommandations.

«On a travaillé cinq ans là-dessus, ça nous a demandé beaucoup de concertation et de compromis pour en arriver à une proposition de 173 kilomètres carrés de territoire à protéger. Finalement, la majeure partie a été rejetée. On aimerait savoir sur quelles bases les décisions ont été prises, et on n'obtient pas de réponse», affirme Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie, située dans le nord de Lanaudière.

Le 17 décembre dernier, le gouvernement a annoncé avoir «atteint la cible de protection de 17% de son territoire terrestre et d'eau douce avant la fin de 2020, tel qu'il s'y était engagé».

«La création d'aires protégées contribue de façon exceptionnelle au maintien de la diversité des espèces, des écosystèmes et des ressources génétiques sauvages ainsi qu'à l'atteinte d'objectifs de développement durable et d'aménagement durable des forêts», avait souligné lors de cette annonce le ministre Benoit Charette, responsable de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Pour Lanaudière, le ministère a officialisé la protection de 54,1 kilomètres carrés de territoire, soit beaucoup moins que ce qui était espéré par les instances régionales.

La Forêt Ouareau, à Notre-Dame-de-la-Merci, constitue la presque totalité du territoire protégé. L’autre portion, une aire de moins d'un kilomètre carré, fait partie de la réserve de la Station de biologie des Laurentides (qui chevauche les régions des Laurentides et de Lanaudière). Le comité consultatif de Lanaudière avait pourtant proposé que huit territoires soient protégés.

«On se demande si le travail qu'on a fait a été considéré à sa juste valeur. Est-ce qu'on a travaillé pour rien? On craint de voir tout le monde se démobiliser», exprime Vicky Violette, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, qui a participé à la concertation.

Selon Mme Violette, Lanaudière possédait 10,5% d'aires protégées avant l'annonce du gouvernement. Avec les nouvelles aires protégées, la région se retrouve avec 11%. Les 173 kilomètres carrés que la région voulait protéger sont situés en terres publiques et constitués de milieux naturels comprenant forêts, lacs et rivières.

Frédéric Fournier, porte-parole du MELCC, rappelle qu'un grand nombre de projets étaient sur la table pour l'ensemble du Québec. «En ce qui a trait à la Forêt Ouareau, la volonté populaire aura certainement été un élément important de l'analyse, et pour la Station de biologie des Laurentides de moins de 0,1 km, il s'agissait d'un simple ajustement.»

Pour le reste, M. Fournier s’est fait rassurant. «Les projets d'aires protégées recommandés par le comité de Lanaudière qui n'ont pas été retenus demeurent actifs et pourraient s'inscrire dans les nouvelles cibles en matière de création d'aires protégées dont se dotera le gouvernement dans les prochains mois.»

Le préfet Sylvain Breton espère que le gouvernement s'engagera pour l'avenir. «Notre région est l'une de celles où il reste facile de protéger des territoires dans le sud du Québec. Si on veut atteindre la cible de protection de 30% du Canada en 2030, il va falloir se mettre tous ensemble pour y arriver.»