[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 6H45

PLANÉTAIRE

Cas: 109 227 418

Morts: 2 410 034

Rétablis: 61 410 226

ÉTATS-UNIS

Cas: 27 995 000

Morts: 486 332

CANADA

Ontario: 285 868 cas (6693 décès)

Québec: 277 518 cas (10229 décès)

Alberta: 129 075 cas (1782 décès)

Colombie-Britannique: 72 750 (1288 décès)

Manitoba: 30 766 cas (871 décès)

Saskatchewan: 26 693 cas (354 décès)

Nouvelle-Écosse: 1594 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1401 cas (23 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 704 cas (4 décès)

Nunavut: 310 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 71 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 38 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 826 911 cas (21 311 décès)

NOUVELLES

6h40 | L'Allemagne va généraliser tests gratuits et auto-tests à un euro

L'Allemagne va généraliser des tests gratuits anti-Covid, ainsi que les auto-tests à un euro, a annoncé mardi le ministre de la Santé, Jens Spahn.

6h03 | Lent démarrage des vaccinations au Japon à partir de mercredi

Le Japon a confirmé qu'il commencerait mercredi à administrer des vaccins contre la COVID-19, réservés dans un premier temps à un nombre réduit de personnels hospitaliers, le reste de la population devant attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'approche des Jeux olympiques.

5h31 | Un tribunal ordonne au gouvernement de lever le couvre-feu aux Pays-Bas

Un tribunal de La Haye a statué mardi que le gouvernement néerlandais doit mettre fin au couvre-feu en vigueur, une mesure de lutte contre la COVID-19 qui avait conduit à de violentes émeutes dans le pays.

5h24 | Ottawa a négligé l'expertise Québécoise pour le développement de vaccins

Ottawa estime que le pays n’a ni la capacité manufacturière ni les cerveaux pour développer ses vaccins contre la COVID-19, mais a refusé de soutenir un vaccin mis au point par le Québécois à l’origine de celui contre Ebola.

Photo courtoisie

5h11 | Quarantaine obligatoire: 10 hôtels choisis par Ottawa

À mesure qu’approche l’entrée en vigueur de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs de l’étranger, la liste des hôteliers montréalais qui seront autorisés à les accueillir se précise.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

0h48 | Un an après le Diamond Princess, les croisiéristes pressés de reprendre le large

Il y a un an, David Abel et son épouse Sally enduraient l'interminable quarantaine du Diamond Princess, paquebot bloqué près des côtes japonaises à cause du coronavirus à bord. Mais aujourd'hui, ils ont hâte de repartir en croisière.

0h47 | Au Brésil, un mois de vaccination poussive contre le coronavirus

Au Brésil, jusqu'ici pays-modèle pour les vaccinations de masse, à peine plus de 2% des 212 millions d'habitants ont reçu une injection contre le coronavirus, au terme d'un premier mois d'une campagne nationale poussive.

0h46 | La stratégie «Zéro COVID» en Europe, un idéal ou une illusion?

À Auckland, 2 millions de Néo-Zélandais ont entamé lundi un confinement de trois jours à cause de trois cas de COVID-19. Frapper vite et fort pour retrouver rapidement une vie normale: c'est la stratégie dite «Zéro Covid» adoptée en Asie et en Océanie. Mais est-elle applicable en Europe?