Fermeture définitive du Musée Stewart

Le Musée Stewart, situé dans le Fort de l’Île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau, ferme définitivement ses portes, a annoncé mardi le Musée McCord Stewart, l’unité administrative qui en assurait la gestion, ainsi que celle du Musée McCord.

La fermeture du Musée Stewart est effective dès maintenant. Dans un communiqué, on indique que cette décision a été prise «dans un contexte financier extrêmement difficile et des perspectives incertaines».

On invoque comme raisons la diminution des contributions financières et fondations qui appuient le Musée, l’augmentation constante des frais de fonctionnement, l’obligation de fermer les musées en raison de la pandémie – qui a engendré une réduction de 95 % de ses revenus autogénérés provenant de sa billetterie (visiteurs et groupes scolaires), des locations d’espaces et de sa boutique – et la difficulté de renouer avec un achalandage conséquent depuis la réouverture du lieu en 2011, et ce, et malgré tous les efforts et ressources consentis, depuis 2013, en raison de sa situation insulaire.

«C’est ce contexte financier particulièrement difficile avec des perspectives incertaines, qui nous amène à prendre cette triste décision. Nous avons jugé préférable de devancer l’intégration physique des deux musées, déjà prévue et annoncée dans le cadre de notre projet de nouveau musée et de regrouper en un seul lieu, soit au centre-ville, au Musée McCord, ses collections et ses programmes », a déclaré la présidente du conseil d’administration du Musée McCord Stewart, Monique Jérôme-Forget.