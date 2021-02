La CAQ accuse le PQ d’avoir enquêté illégalement sur les fils de François Legault

Le gouvernement accuse le Parti québécois d’avoir fouillé illégalement dans la liste électorale afin de trouver l'adresse des enfants du premier ministre, en cherchant à faire la démonstration qu'ils avaient enfreint les règles sanitaires.

• À lire aussi: PSPP lessivé par Legault

• À lire aussi: Legault et les règles de santé publique: PSPP retire ses propos

Questionné au Salon bleu sur l’éthique de ses fonctionnaires, le ministre des Transports, François Bonnardel, a sauté du coq à l’âne pour reprocher aux péquistes d’avoir enquêté illégalement sur les fils de François Legault.

«Je parle d'ingérence, encore une fois, et que le Parti québécois ait autorisé certains de ses employés à utiliser la liste électorale, ce qui, soit dit en passant, est illégal, pour faire un lien entre les enfants du premier ministre, qui habitent oui ou non chez lui, c'est honteux», a-t-il lancé devant ses collègues députés.

Les propos du ministre font suite à une sortie du chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre-Plamondon, la semaine dernière, alors qu'il a reproché sans preuve au premier ministre d’avoir enfreint les règles sanitaires en accueillant ses fils chez lui.

«Ils ne demeurent pas dans la même maison», avait-il insisté en point de presse à l’Assemblée nationale. Il évoquait alors une récente photographie publiée sur les réseaux sociaux où on peut apercevoir François Legault s’aventurer en planche à neige sur une butte érigée par ses fils dans la cour arrière de la maison familiale.

Ce à quoi le chef de la Coalition Avenir Québec a répondu que ses fils habitent à temps plein chez lui. PSPP a retiré ses propos par la suite et les deux hommes se sont expliqué de vive voix, au téléphone.

Or, l’affaire a connu de nouveaux rebondissements mardi lorsque PSPP a dû se défendre d’avoir accédé à la liste électorale pour connaître l’adresse des fils de François Legault.

«Je n'ai pas fait de vérification avant de faire cette affirmation-là, a-t-il persisté. [...] Je me suis rétracté sur mon erreur et j'ai présenté mes excuses au premier ministre. Et moi, je n'ai rien à ajouter sur ce sujet-là.»

Les partis politiques ont accès aux renseignements de tous les potentiels électeurs de la province, y compris leurs adresses.

Mais la loi prévoit qu’ils peuvent les consulter uniquement «à des fins électorales», a précisé la porte-parole du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), Julie St-Arnaud Drolet.

Comme à son habitude, le DGEQ a refusé de confirmer ou d’infirmer si le cas évoqué par le ministre François Bonnardel au Salon bleu fera l'objet d'une enquête.