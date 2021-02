Les restaurateurs exigent un plan de réouverture

L’Association Restauration Québec (ARQ) exige un plan de réouverture des salles à manger dans toutes les régions de la province.

Un tel plan doit permettre aux acteurs de l'industrie d'anticiper la reprise de leurs activités en offrant « un cadre prévisible, structuré et mesuré », indique l’ARQ dans un communiqué diffusé mardi.

Il doit aussi prévoir de l’accès à de l’aide directe pour les établissements qu’ils soient ouverts ou non, et ce peu importe s’ils souhaitent rouvrir prochainement ou non, ajoute-t-on.

« Le gouvernement doit repenser sa stratégie et permettre de rouvrir les salles à manger pour donner un espace contrôlé de socialisation à une population qui en ressent le besoin, explique l’ARQ. Les gestionnaires et le personnel des restaurants de partout au Québec sont prêts à relever le défi d'assurer un environnement sécuritaire auprès de la clientèle comme le font présentement ceux des restaurants situés en zone orange. »

L’ARQ rappelle dans son communiqué les propos tenus par le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, lors de son passage en commission parlementaire en décembre dernier. Les salles à manger ont été fermées à l’aube de la 2e vague de COVID-19 au Québec afin d'assurer la cohérence du message gouvernemental par rapport à l'interdiction de rassemblements privés et non pas parce qu'il a été démontré que les établissements sont des lieux d'éclosion de la COVID-19, avait-il alors révélé.

En ce moment, les restaurants situés en zone orange peuvent ouvrir leurs salles à manger en respectant une série de consignes sanitaires, ce qui toujours interdit en zone rouge.