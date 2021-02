Mesures sanitaires: un party à 9000$ au Saguenay

Le message de Service de police de la Ville de Saguenay et des élus de la région n’a visiblement pas été compris de tous, alors que les autorités ont dû mettre fin à un party à La Baie, hier en soirée.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19



Vers 18h, des patrouilleurs de la police de Saguenay ont été appelés à se rendre à un logement de la rue Adélard-Grenon, à la suite de l’appel d’un citoyen qui se plaignait de musique trop forte.



«À leur arrivée, les policiers ont constaté une rencontre entre de jeunes adultes, un party», indique Bruno Cormier, porte-parole de la police de Saguenay.



Les six personnes ont reçu chacun un constat d’infraction, totalisant une somme d’environ 9000$.



Plus tard dans la nuit, toujours à La Baie, un seul constat d’infraction en lien avec le couvre-feu a été remis.



Ce rassemblement est survenu le jour même où la mairesse Josée Néron et le député Sylvain Gaudreault se sont dits inquiets de vivre une nouvelle vague de propagation du virus, en lien avec la forte présence de visiteurs de l’extérieur.



La région qui est passée récemment en zone orange a été le théâtre de plusieurs dérapages au cours de la dernière fin de semaine, notamment en lien avec des rassemblements illégaux et le manquement aux consignes dans des restaurants.



Pas moins de 27 constats d’infraction en lien avec les mesures sanitaires ont été remis en trois jours.