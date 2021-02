Montréal lance sa 4e opération de chargement de la neige de l’hiver

Avec plus d’une quinzaine de centimètres de neige tombée depuis tôt mardi matin, la Ville de Montréal met en branle sa 4e opération de chargement de la neige de l’hiver.

À compter de mercredi 7 h, près de 2 200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables de la métropole.

Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés, mentionne la Ville par communiqué.

Des opérations d’épandage et de déblaiement sont en cours et se poursuivront aussi longtemps que nécessaire afin d’assurer la sécurité des déplacements. D’ici mardi soir, la métropole devrait avoir reçu un total de 20 centimètres de neige.

«Je fais appel à la collaboration de tous pour faciliter les opérations, et surtout à la plus grande prudence sur les routes, alors que les rafales de vent balaient la neige et le sel, rendant la chaussée glissante et diminuant la visibilité », a précisé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Comme lors du dernier chargement de la neige, différentes mesures sont mises en place afin de permettre aux citoyens de déplacer leur véhicule avant l’entrée en vigueur du couvre-feu, à 20 h.

Les panneaux d’interdictions de stationnement normalement installés jusqu’à 20 h pour le chargement débutant tôt le lendemain matin seront installés avant 19 h afin de laisser plus le temps aux citoyens pour déplacer leur véhicule avant le couvre-feu.

En raison du recours au télétravail par plusieurs entreprises, la Ville rappelle avoir ajouté environ 3000 places de stationnement à diverses installations municipales cet hiver.

Au total, 8400 espaces de stationnement sont offerts gratuitement aux citoyens lors des opérations de chargement de neige.

Pour trouver les places de stationnement gratuites le plus près de chez vous, la Ville de Montréal invite les citoyens à consulter l’application Info-Neige MTL ou à consulter son site web.

Dû aux mauvaises conditions météorologiques, plusieurs centres de services scolaires du Grand Montréal ont suspendu leurs cours pour la journée de mardi.

Malgré les accumulations de neige tombée au sol, la Société de transport de Montréal (STM) ne recensait aucun retard important sur l’ensemble de son réseau en milieu d’après-midi mardi.