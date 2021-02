«Star Académie» : William a quitté l’Académie, bébé est en route!

Le participant de «Star Académie» William Cloutier a temporairement quitté l’Académie de Waterloo, lundi soir, pour une excellente raison : sa conjointe s’apprête à donner naissance à leur deuxième enfant.

Dans l’épisode de la quotidienne de «Star Académie» de mardi, on verra Lara Fabian intercepter William pour lui annoncer la grande nouvelle... avec, devant elle, un William aussi fébrile que bouleversé!

«Je viens d’avoir une petite nouvelle assez incroyable... Ta blonde va accoucher cette nuit. Il faut que t’ailles faire ton sac tout de suite, parce que t’as la permission de sortir et d’aller la retrouver!», a déclaré la directrice au jeune papa, dans l’extrait qui fera partie de la quotidienne de ce soir.

«Je le sentais! J’étais pas capable de rien faire, en haut!», a répliqué un William médusé, pressé d’aller se préparer par une Lara Fabian excitée et émue.

William et son amoureuse, Sara Dagenais, qui est éducatrice, sont déjà parents d’un fiston de quatre ans, Liam, et le poupon à naître sera un autre garçon, qui doit s’appeler Éloi, si on se fie au compte Instragram de la jeune maman.

Évidemment, toutes les précautions relatives à la COVID sont strictement respectées pour permettre à William d’être avec sa famille en ce moment important. Le jeune artiste doit notamment porter un habit protecteur semblable à celui d’un astronaute, et ne pourra pratiquer le contact peau à peau avec son fils, dans les circonstances.

On ignore pour l’instant si le bébé est né à l’heure qu’il est, et la date de retour de William à l’Académie.