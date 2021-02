Une ado aux commandes d’une déneigeuse au Saguenay

Une adolescente de 17 ans, aux commandes d’une déneigeuse pour un 2e hiver, était bien heureuse de voir de la neige mardi à Saguenay.

Jenna Boivin est certainement la déneigeuse la plus jeune au Saguenay-Lac-Saint-Jean.«J’aime ça m’asseoir dans mon tracteur!», a-t-elle lancé.

«C’est vraiment une passion de A à Z pour moi, être aux commandes de l’appareil!»

Il s’agit d’une affaire de famille pour l’adolescente de 17 ans, son père étant déneigeur depuis 20 ans et son frère aîné exerçant également cette activité.

«Je suis née dans un tracteur, quasiment!», a-t-elle indiqué. «J’étais toujours contente quand mon père venait me chercher à l’école en tracteur...»

«Je travaillais parfois dix heures en ligne», a expliqué Dany Boivin. «C’était plus pratique pour moi d’aller la chercher en tracteur, surtout quand je travaillais près de son école.»Jenna a obtenu son permis d’opérer une déneigeuse avant son permis de conduire.

Elle compte une cinquantaine de clients, résidentiels comme commerciaux. «J’ai commencé dans des cours d’école, pour me pratiquer. C’était stressant, mais un stress positif», a relaté l’opératrice.

«Il faut faire attention aux terre-pleins, aux automobiles...»Si les clients ont été surpris de son jeune âge, ils ont vite réalisé la qualité de son travail.

«Très bonne, surtout pour son âge!», a souligné son employeur, Carl Bouchard. «Une femme, c’est toujours plus minutieux, et Jenna est très travaillante!»«Tous les jours des clients me disent qu’ils sont impressionnés», a ajouté Jenna.

«Des compétiteurs sont aussi surpris de voir une jeune femme dans un tracteur!»

L’adolescente fréquente l’école à plein temps, mais elle réussit à concilier travail et études, même quand il faut déneiger la nuit.

«Je pars tôt, je travaille pendant trois heures, et je reviens dormir quelques heures avant d’aller à l’école», a-t-elle précisé.

L’opératrice entreprendra une formation en mécanique automobile l’an prochain.Son message aux autres jeunes filles est simple.

«N’ayez peur de conduire un tracteur! C’est un travail pour tout le monde. Si je moi je peux le faire, tout le monde le peut!»