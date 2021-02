107 chats saisis dans un logement de Granby

Appelée à intervenir mardi dans un logement quatre et demi de Granby, la SPA des Cantons s'est retrouvée nez à nez avec pas moins de 107 chats recueillis par la locataire des lieux.

L'organisme de protection des animaux avait été mandaté, avec un huissier, pour exécuter une ordonnance de la cour municipale en lien avec la surpopulation de chats. Or, le directeur de la SPA s'attendait à tomber sur quelques dizaines de félins et non pas une centaine.

«C'est la plus grosse saisie qu'on a jamais faite. [...] À mesure qu'on comptait, on se disait que ça n'avait pas de bon sens. On s'est finalement rendu à 107 au total. On n'en revenait pas», a raconté Carl Girard au journal «La Voix de l'Est».

Malgré les apparences, la grande majorité des chats était en bonne santé et la salubrité du logement était acceptable, compte tenu du contexte.

Les intervenants de la SPA ont passé la majeure partie de leur journée mardi à recueillir les félins. Au total, 99 chats ont été saisis, tandis que la locataire a pu en garder trois et que les gens du voisinage en ont adopté quelques-uns.

M. Girard a souligné à «La Voix de l'Est» que la dame voulait bien faire en recueillant les chats. «Tout part d’une bonne intention et ça dégénère. Les chats ne sont pas stérilisés à temps et se reproduisent. Et ça devient exponentiel. [...] Ça va vite avec les chats. On peut perdre le contrôle assez rapidement», a-t-il confié.