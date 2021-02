Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Québec, un sondage révélé établit à 50% l'appui au projet de tramway. 39% se disent, à l'inverse, contre, tandis que 11% sont indécis. Alors que le gouvernement provincial hésite à appuyer le projet, les partis d'opposition à l'Assemblée nationale y voient un message à aller de l'avant.

Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un casse-tête se dessine pour de nombreux parents qui n'auront pas à accès à un service de garde pour leurs enfants pendant la semaine de relâche. Mais c'est aussi un casse-tête pour les entreprises, les commerçants, qui doivent être conciliants avec leurs employés, malgré la pénurie de main-d’œuvre dans certains domaines.

Déception et incompréhension chez les élus de la Mauricie-Centre-du-Québec, puisqu'on reste au palier rouge, et ce, malgré les données encourageantes. Le maire de Shawinigan ne veut plus de faux espoirs, mais bien un portrait clair de la situation.

Les tests de dépistage rapide sont arrivés en Estrie depuis lundi. Mais attention: ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir y avoir accès. Seules les personnes qui ont des symptômes apparents de la COVID-19 depuis moins de sept jours vont se les voir offrir.