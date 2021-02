COVID-19: au tour des entreprises de pouvoir utiliser les tests de dépistage rapide

Les entreprises qui ont besoin de travailleurs en présentiel pourront elles aussi recourir aux tests de dépistage rapide de la COVID-19.

Jusqu’ici, seules les cliniques mobiles et les cliniques de dépistage utilisaient les tests antigéniques rapides. Ils ont également été déployés dans deux écoles secondaires de Montréal depuis le 25 janvier dernier, dans le cadre de projets de démonstration.

Cette mesure pour les entreprises, annoncée mercredi, vise à placer plus rapidement en isolement les employés infectés par le virus, ceci afin de limiter les risques d’éclosion en milieu de travail.

Le gouvernement Legault précise toutefois, comme il le fait depuis des mois, que les tests rapides sont «moins fiables» que les tests «réguliers». Ils sont de plus réservés aux entreprises qui ne pourraient fonctionner sans la présence des travailleurs. Le télétravail est donc maintenu pour tous les salariés pouvant effectuer leurs tâches à distance.

«L’utilisation des tests rapides est un outil qui s’ajoute à l’arsenal de tests de dépistage de la COVID-19 au Québec. Déployés de façon judicieuse et prudente, ces tests pourront être offerts aux employés directement sur leur lieu de travail. Des outils seront mis à la disposition des entreprises afin de les accompagner adéquatement dans leur démarche. Le dépistage précoce fait partie des facteurs clés qui contribueront à notre lutte contre la pandémie de COVID-19», a expliqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, par communiqué.

Les directions régionales de santé publique pourront toutefois refuser les demandes des entreprises après avoir évalué la «pertinence et la faisabilité du projet» ainsi que «la vulnérabilité du milieu de travail».

«L’entreprise devra également démontrer que toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) sont déjà en place et respectées rigoureusement. Il est important de souligner que les tests antigéniques rapides sont complémentaires aux mesures de PCI, et ne les remplacent pas», a-t-on indiqué.

Les entreprises qui souhaitent soumettre un projet d’utilisation des tests rapides doivent visiter le site Québec.ca/testsrapides.

Soulignons que les tests rapides seront aussi utilisés auprès des travailleurs de la santé et des vaccinateurs.