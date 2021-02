Déconfinement accéléré ou jambette?

Quelques assouplissements aux règles de santé publique permettront aux parents de faire des activés avec leurs enfants durant la semaine de relâche. Mario Dumont s’attend à ce que le gouvernement Legault pèse sur l’accélérateur du déconfinement dès le lundi suivant cette pause bien méritée.

«Une fois la relâche passée, la reprise de la vaccination enclenchée et l’obtention d’un portrait plus précis sur les variants, on va savoir un peu plus où l’on s’en va», soutient notre chroniqueur politique.

«Je m’avance un peu, mais je m’attends à ce que les zones orange puissent peut-être passer au jaune, à ce que l’on ait plus de marge de manoeuvre. Je m’attends à un déconfinement accéléré après la relâche à moins que les variants nous fassent une jambette», pronostique Mario Dumont.

