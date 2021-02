Déconfinement: les établissements spas veulent rouvrir

L’allègement du confinement décidé par Québec autorisant la réouverture des piscines intérieures en zone rouge a frustré les propriétaires des établissements spas contraints de garder fermés les bassins d’eau extérieurs en zone orange.

Les spas qui avaient pourtant ouvert durant l’été ont été oubliés par les autorités en zone orange, où les gyms ont pu ouvrir leurs portes, a indiqué, mardi, dans un communiqué, Véronique Lemieux, présidente de l’Association québécoise des spas (AQS).

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«Pourquoi les piscines et les centres de ski même en zone rouge peuvent ouvrir et les gyms et salles de spectacle en zone orange alors que les spas demeurent fermés?» s’est interrogée Mme Lemieux.

Les établissements spas ont déjà mis en place un protocole sanitaire qui a montré son efficacité durant la période estivale.

«L’été dernier, il n’y a eu aucune éclosion de COVID-19 dans nos établissements alors que nous avons accueilli des centaines de milliers de personnes», s’est félicitée Véronique Lemieux.

«La situation est devenue insoutenable pour plusieurs de nos membres. De surcroit, ils ressentent une injustice devant les incohérences des autorités. Nous voulons comprendre et offrons notre collaboration pour pouvoir rouvrir dans les plus brefs délais», a-t-elle ajouté.

L’industrie qui emploie plus de 5000 personnes est au bout du roulant et risque de faire face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée lors de la réouverture, a averti la présidente de l’AQS.