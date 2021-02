Des centaines de vaccinateurs recherchés à Montréal

L’Atrium du Stade olympique deviendra le premier site de vaccination contre la COVID-19 à Montréal, a dévoilé le CIUSSS de l’Est-de-Montréal, mercredi matin, qui cherche à recruter des centaines de vaccinateurs pour l’une des plus importantes opérations vaccination qu’a connues le Québec.

C’est à l’Atrium du Stade que seront déployées les ressources pour vacciner la population montréalaise, alors que 400 000 doses du vaccin Pfizer sont attendues dès aujourd’hui au Canada, et que des milliers d’autres sont prévues au cours du mois de mars.

Les personnes qui souhaitent se faire vacciner devront prendre rendez-vous sur Internet ou par téléphone.

Les détails des rendez-vous seront dévoilés à une date ultérieure, indique le CIUSSS par communiqué.

«La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre la COVID-19. J’encourage tous les citoyens de l’est de Montréal à se faire vacciner dès que leur tour viendra », souligne Sylvain Lemieux, président-directeur général du CIUSSS-EMTL.

Par ailleurs, les autorités de santé publique sont toujours à la rechercher de plusieurs centaines de vaccinateurs qui doivent toujours être recrutés. «Ceux et celles qui répondent aux critères et souhaitent se joindre à l’effort collectif peuvent postuler en ligne au jevaccinedanslest.ca », ajoute M. Lemieux.

Ordre de vaccination

À mesure que plus de vaccins seront disponibles, la vaccination sera élargie à de plus en plus de personnes, selon l’ordre suivant établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux :

-les personnes âgées de 80 ans ou plus;

-les personnes âgées de 70 à 79 ans;

-les personnes âgées de 60 à 69 ans;

-les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19;

-les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers;

-le reste de la population adulte.