La pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale chez les Québécois. Policiers, ambulanciers et intervenants communautaires répondent à un nombre décuplé d’appels de détresse, ce qui expose le manque criant de ressources sur le terrain.

L’isolement généré par le confinement, le couvre-feu et toutes les règles sanitaires n’est pas étranger à cette détresse chez certaines personnes qui étaient déjà fragiles, mais aussi chez des citoyens qui n’avaient jamais connu de sentiments de stress, d’anxiété ou de déprime.

C’est le thème qu’aborde de front l’émission «J.E», baptisée «Les oubliés», ce jeudi.

«Ce qu’on propose dans le reportage du journaliste Denis Therriault, c’est de faire passer à la problématique de santé mentale le test de la réalité en accompagnant des policiers et des paramédics. Et ce qu’on constate sur le terrain, c’est extrêmement dur, ce sont des images difficiles, c’est assez déconcertant. Les appels à l’aide dus à la dégradation de la santé mentale se multiplient et sont plus complexes», a relaté l’animateur de «J.E», Félix Séguin.

«Les policiers, les ambulanciers et les intervenants que nous avons rencontrés confirment tous la hausse de la détresse, même si on manque de données nationales», a ajouté M. Séguin, qui est rattaché à notre Bureau d’enquête.

Il n’existe pas de chiffres à l’échelle de la province, mais Suicide Action Montréal a constaté une hausse de 25 % des appels par des gens âgés de 65 ans et plus durant la première vague.

«Il y a deux types de détresse que l’on voit, celle liée à l’isolement et la détresse qui vient d’un problème de santé mentale préexistant, qui est exacerbée par le contexte pandémique», a relaté Félix Séguin, en ne cachant pas que le fait que l’on ne parle que de pandémie, de vaccins et les discours complotistes ont «ajouté une couche» de détresse chez certains individus.

Le manque de contacts avec ses proches et ses amis, le télétravail et la précarité financière peuvent notamment expliquer pourquoi il y a plus de détresse psychologique. Le confinement peut aussi affecter la dynamique familiale et de couple, menant à une santé mentale plus fragile.

