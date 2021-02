La tempête hivernale aux États-Unis ralentit les livraisons de vaccins

La tempête hivernale qui a frappé le Texas ainsi qu’une grande partie des États-Unis affecte aussi la campagne de vaccination contre le coronavirus, en retardant les livraisons de vaccin.

Les conditions météorologiques et routières dangereuses provoquent des délais dans les livraisons. Deux centres de distribution sont touchés : celui de FedEx situé à Memphis et ainsi qu’une installation de UPS située à Louisville.

«En raison des conditions hivernales rigoureuses qui affectent actuellement une grande partie du pays, le gouvernement américain prévoit des retards généralisés dans les expéditions et les livraisons de vaccins COVID-19 au cours des prochains jours», a indiqué Kristen Nordlund, porte-parole des CDC, dans un courriel au Washington Post.

Il s’agirait de 11 millions de doses qui sont ainsi retardées, dont certaines prévues pour le Canada, indiquent certains médias.

Des retards de la vaccination sont déjà notés en Alabama, dans l'Indiana, dans le New Hampshire, en Caroline du Sud, au Tennessee, dans la région de Chicago et plus encore.

Le Missouri a fermé tous les sites de vaccination à grande échelle jusqu'à vendredi.

Au Canada, Pfizer a indiqué en entrevue mardi que les doses de vaccins arriveraient dès aujourd’hui (mercredi) au pays.