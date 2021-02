Le PLQ voulait des camps pédagogiques durant la relâche

De passage à l’émission 100% nouvelles avec Paul Larocque, Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition en matière d’éducation, se questionnait sur le retard accumulé chez les jeunes à l’école.

Elle a tenu à mentionner que le gouvernement aurait pu demander l’aide des étudiants universitaires pour remplacer les enseignants durant la semaine de relâche.

« On comprend que les enseignants sont épuisés, on ne demande pas que les enseignants restent pendant cette semaine de relâche, ils ont besoin de repos, les directions d’école et les membres du personnel aussi. Maintenant, on sait qu’il y a des enfants qui sont en position d’échec... Est-ce qu’on est capable d’organiser des camps pédagogiques avec des étudiants et des tuteurs, la réponse est oui », mentionne la députée de Saint-Laurent.

Elle a rappelé que pour l’instant c’est un élève sur quatre en secondaire 3 qui est en position d’échec en mathématique.