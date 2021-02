Pas de casier pour avoir abandonné son bébé

Une jeune mère désemparée de 18 ans, qui a abandonné son bébé naissant dans une boîte à chaussures sur le balcon d’une voisine, s’en tire sans dossier criminel.

« Les circonstances particulières de cette affaire ne méritent pas, j’en suis convaincu, que madame subisse pour le reste de ses jours l’opprobre d’un casier judiciaire », a doucement résumé mercredi le juge Marc-André Dagenais, au palais de justice de Laval.

Devant lui se tenait une jeune femme toute frêle et timide, qui a probablement commis la pire erreur de sa vie le 24 avril 2019 : omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence de son nouveau-né.

On ne peut révéler l’identité de la mère pour protéger son bambin miraculé, qui a survécu sans séquelles à son séjour à l’extérieur, alors qu’il n’avait que quelques heures.

La femme avait 18 ans depuis peu quand elle a accouché seule, dans la résidence qu’elle partageait avec sa mère, à Laval. Elle avait caché sa grossesse à son entourage.

D’après nos informations, elle n’avait même pas dit à sa mère qu’elle avait un copain ni qu’ils avaient eu des relations sexuelles, le sujet étant tabou à la maison.

Elle craignait – à tort – de se faire expulser du logement si ses proches apprenaient qu’elle portait un enfant, selon nos sources.

C’est ce qui l’a amenée à déposer son nouveau-né recouvert d’un linge dans une boîte à chaussures, sur le perron d’une voisine.

Sous la pluie

« Il pleuvait cette journée-là et la température était environ entre 7 et 10 degrés », a décrit Me Nektarios Tzortzinas, de la Couronne, lorsque la jeune femme a reconnu sa culpabilité, en octobre dernier.

La jeune femme s’est empressée de nettoyer toute trace de son accouchement avant le retour de sa mère. Des traces de sang ont toutefois attiré l’œil avisé de cette dernière, qui a emmené sa fille à l’hôpital.

Pratiquement au même moment, la voisine a fait la découverte du paquet inusité laissé devant sa porte, et a composé le 911.

Un patrouilleur a vite emmitouflé le nouveau-né en hypothermie avec plusieurs serviettes, ce qui a sans doute sauvé la vie du garçon qui célébrera bientôt ses 2 ans.

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a pris en charge le dossier, mais la mère a pu ravoir la garde de l’enfant. Elle a le soutien de son entourage, ce qui a grandement rassuré les autorités.

C’est pourquoi le juge Dagenais a ordonné mercredi une absolution conditionnelle.

Si la jeune mère ne trouble pas la paix pendant les trois prochaines années, elle n’aura aucun casier judiciaire.