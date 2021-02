Le gouvernement Legault a annoncé hier la réouverture des salles de cinéma, mais la consommation de nourriture y sera interdite.

Une sortie au cinéma sans pouvoir grignoter, ça vous tente toujours? La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite de nombreuses réactions.

• À lire aussi: Le popcorn de la discorde pour les propriétaires de cinémas

• À lire aussi: Les salles de spectacles vont attendre

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«Pas de popcorn, pas de cinéma, malheureusement c’est un must! J'imagine que je ne pourrai pas apporter quelque chose à grignoter. Je suis déçus des annonces d’hier.» -Roxanne

«Écouter un film avec un masque au visage? Non merci, même avec l'entrée gratuite!» -Joël

«C’est un non pour moi. Aussi bien regarder un film à la maison avec un bon bol de popcorn maison.» -Johanne

«Aussi bien ouvrir les salles de spectacles, car là on ne mangera pas! Un cinéma sans popcorn, non merci!» -Brigitte

«J’en reviens juste pas des commentaires que je lis ici. Ça braille que tout est fermé pis quand ça ouvre ça braille encore. Pas de popcorn pas de cinéma, êtes-vous sérieux là? Moi ça ne me dérange pas pantoute d’aller au cinéma même si y’a pas de grignotines.» -Patricia

«Cette fois-ci je crois que je vais attendre avant d’y retourner étant donné qu’il faut garder nos masques pendant toute la séance. Ce serait moins agréable.» -Martin

«Avant la pandémie j’y allais une fois pour semaine et je vais recommencer aussitôt les salles ouvertes!» - Martine

«Ben là, je suis vraiment mais vraiment découragée. Ça fait des mois que les gens se plaignent que les cinémas sont fermés et ça chiale. Là, ils sont ouverts et ça chiale parce qu’il n’y aura pas de popcorn. Si ça vous prend juste ça, amenez du popcorn et une liqueur pis arrêtez de vous plaindre.» -Diane

«Un gros non! J'appuie ces propriétaires de cinéma qui décident de ne pas ouvrir.» -Claire