Sept ans et demi de prison pour avoir secoué son bébé à mort

Coupable d'avoir secoué son bébé d'à peine une dizaine de jours et d'avoir causé sa mort, Alexandre Roux a été condamné mercredi après-midi à sept ans et demi de pénitencier au palais de justice de Sherbrooke.

Arianne Pomerleau, la maman du petit Liam, en a surmonté des épreuves depuis le décès de son poupon il y a trois ans.

Du déni qui l'habitait au départ, elle a dû apprendre à apprivoiser les conséquences tragiques de cet épisode de violence perpétré par celui qu'elle aimait de toute son âme.

Aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a livré un témoignage poignant, décrivant les derniers jours de vie de son poupon à l'hôpital.

Alexandre Roux n'a pas témoigné lors de son procès, aussi il n'a jamais admis avoir posé les gestes.

Il est demeuré de glace dans le box des détenus malgré un poignant témoignage de la mère du petit Liam, qui était âgé d'une dizaine de jours seulement quand son père l'a secoué et a causé sa mort il y a trois ans.

«Prendre la décision de le laisser partir parce qu'il était aveugle, paralysé et que son cerveau était mort a été la décision la plus facile à prendre, mais qui m'a fait le plus mal, a-t-elle dit. Encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à l'assumer.»

«Assister aux funérailles de son enfant quand tu n'as que 18 ans sont des moments marquants et difficiles», a ajouté Arianne Pomerleau, qui est de nouveau mère.

La journée de mercredi se voulait pour elle une autre étape de sa guérison.

La peine de sept ans et demi tient compte du jeune âge de l'individu de 22 ans et vise sa réhabilitation, mais il lui reste un long cheminement à faire puisqu'il vit dans le déni le plus complet, refusant de reconnaître ses gestes, un comportement encouragé par sa famille et qui trouble la juge Danielle Côté, selon ses dires.

«Si vous voulez aider votre fils, je vous invite à cesser le déni», a-t-elle dit à ses parents.