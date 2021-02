Service de police de Saguenay: premier au Canada pour ses nouveaux véhicules

Les véhicules du Service de police de Saguenay ont remporté la première place au concours canadien de présentation visuelle des véhicules de police pour le volet du véhicule ayant le meilleur design.

• À lire aussi: Intercepté à 213 km/h dans une zone de 80 km/h

Ces véhicules ont changé de couleur et de formes dans les dernières années.

Cette récompense se base sur l’apparence du véhicule qui met en vedette l’écusson du service. On y retrouve entre autres l’eau, la forêt et les couleurs de la municipalité dans cet emblème.

En plus du design, l’ergonomie du véhicule ainsi que les équipements qui y sont intégrés ont penché dans la balance.

« Chaque année, on améliore les véhicules avec les commentaires des patrouilleurs. Ces nouveaux véhicules hybrides sont plus gros et permettent de mettre tout l’équipement technologique nécessaire tout en étant plus sécuritaire » affirme Bruno Cormier de la police de Saguenay.

Les véhicules blancs laissent ont ainsi laissé la place aux nouveaux véhicules noirs. Le service de police confirme toutefois que selon plusieurs études, les véhicules noirs avec l’affichage blanc permettent une meilleure visibilité et est plus sécuritaire.

La police de Saguenay continuera le renouvellement de sa flotte de véhicules dans les prochaines années.