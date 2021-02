Thierry Henry quittera-t-il Montréal?

Est-ce que Thierry Henry aura le temps de diriger un match du CF Montréal? On peut en douter, si l’on se fie à de nombreux médias anglais qui l’envoient à la barre de Bournemouth.

On s’est toujours douté que l’ancien international français se servait de son passage à Montréal comme tremplin, mais un départ après une seule saison serait pour le moins étonnant.

Selon Sky Sports et The Guardian, Henry est au sommet de la liste de candidats pour remplacer Jason Tindall. Le Daily Mirror avance même que le club anglais croit avoir convaincu Henry de joindre ses rangs.

Dans le camp du CF Montréal, on fait comme toujours et on refuse de commenter les rumeurs, une politique que l’organisation prône depuis longtemps.

Précipité

Si la nouvelle s’avère, Henry n’aura passé qu’une seule saison à la barre de ce qui était l’Impact l’an passé, compilant une fiche de 8-13-2, bonne pour la neuvième place dans l’Association de l'Est.

Sous sa direction, l’équipe a participé aux séries éliminatoires, mais s’est inclinée dès le premier tour contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L’équipe a également atteint la ronde quart de finale de la Ligue des champions, s’inclinant devant le CD Olimpia, du Honduras.

Son départ serait précipité puisqu’il reste encore une saison et une année d’option au contrat qu’il a signé à l’automne 2019.

Henry s’est amené à Montréal quelques semaines après l’arrivée du directeur sportif Olivier Renard.

Mauvais «timing»

Le «timing» de ce départ serait catastrophique pour le CF Montréal, dont le camp d’entraînement va s’amorcer le mois prochain.

Trouver un nouvel entraîneur qui devra créer une cohésion au sein d’un effectif jeune et rempli de nouveaux joueurs serait une tâche colossale avec un si court délai.

Qui plus est, le club vient de lancer sa nouvelle image et comptait sur une bonne saison 2021 pour contribuer à établir cette nouvelle marque, qui est loin de faire l’unanimité.

D’un autre côté, Henry ne s’est jamais caché pour dire que la saison 2020, avec ses nombreux séjours à l’étranger, avait été extrêmement difficile.

La possibilité de rentrer en Angleterre, où sa famille est restée pendant qu’il prenait la direction de Montréal, est sans doute très séduisante pour lui.

Défi

Le Bournemouth AFC occupe actuellement le sixième rang du Championship, la seconde division anglaise, et a remercié Jason Tindall le 3 février, lui qui avait été embauché le 8 août dernier.

À Bournemouth, Henry aurait un défi taillé à sa mesure puisque le club, relégué au terme de la saison 2019-2020, a bien l’intention de retourner en Premier League dès la prochaine saison, qui s’amorcera l’été prochain.

Le club, situé au sud-ouest de Londres, a encore 15 rencontres à disputer d’ici la fin de la saison et accuse un retard de 12 et 8 points sur Norwich City et Brentford, qui occupent les première et deuxième positions, lesquelles assurent une promotion en Premier League pour la saison suivante.

Les équipes occupant les positions trois à six s’affronteront en barrage en fin de saison afin de déterminer qui obtiendra le dernier billet de promotion. Le barrage prend la forme de deux demi-finales et d’une finale.

C’est donc une lourde commande pour Henry s’il accepte ce défi, lui qui a l’occasion à Montréal de bâtir sa crédibilité d’entraîneur loin de la pression européenne. Mais c’est un homme de défi, il ne faut pas l’oublier.

Outre l’actuel entraîneur du CF Montréal, l’ancien entraîneur du New York City FC, Patrick Vieira, aurait aussi été rencontré, de même que l’ancien joueur de Chelsea, John Terry.