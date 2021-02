Un projet de loi à la défense des médias face aux géants du Web

Un projet de loi a été déposé mercredi par le sénateur Claude Carignan pour demander aux géants du Web comme Facebook et Google de verser des redevances aux médias pour leurs contenus d’information.

L’amendement aura comme but de couvrir le travail des journalistes dans la loi sur les droits d’auteur.

« On utilise la loi sur les droits d’auteur qui a tout un cadre qui est déjà existant pour forcer les GAFA à s’asseoir avec une société qui sera formée des médias, à s’asseoir pour négocier des redevances, qui est équitable et qui correspond à la valeur du marché... et si les GAFA ne veulent pas s’asseoir, la commission des droits d’auteur peut les forcer et imposer un tarif », mentionne Claude Carignan à l'émission de Mario Dumont.

Pour le sénateur conservateur, c’était un dossier dont Ottawa devait s’occuper.

Il s’inquiète, par contre, de la possibilité du déclenchement des élections durant l’année qui ferait en sorte de retarder encore ce projet de loi.

« Pourquoi maintenant? Le gouvernement dit qu’il veut agir, il disait cela l’an passé, il disait ça cet automne, ça devait être en février et maintenant on est rendu à la fin de 2021. Clairement le gouvernement se traîne les pieds. » souligne le conservateur

Pour l’instant l’amendement se concentre sur les textes écrits, les caricatures et les photos en lien avec un texte. Claude Carignan a tenu à préciser que les vidéos ne sont pas considérées pour l’instant.

Des revenus importants

«Certains experts parlent entre 200 millions et 620 millions dollars annuellement qui pourrait être séparés entre les différents médias», mentionne le sénateur québécois.

Un phénomène déjà existant

En Australie, un projet similaire a vu le jour dans la dernière année pour tenter d’aider les médias à recevoir une redevance sur le contenu partagé sur les géants du web.

«Il y a eu déjà une entente la semaine passée avec un groupe de média australien. Donc, le but du projet de loi est exactement le même, donc de forcer les géants numériques avec les organes de presse pour en venir à une entente», souligne le sénateur.