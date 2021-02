Baisse du nombre d'orignaux tués l'an dernier

Au Québec 20 031 orignaux ont été abattus en 2020, comparativement à un peu plus de 26 262 en 2019, une année qui était plus permissive.

Plus de 170 000 adeptes de chasse à l’orignal se sont procuré un permis l'an dernier, c’est 4 000 de moins qu'en 2019. La baisse de plus de la moitié de la vente de permis des non-résidents a été compensée par une hausse de la vente des permis des résidents.

Selon Maxime Lavoie qui est coordonnateur provincial de la gestion de l’orignal au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il s’agit tout de même d’un des meilleurs taux de succès de chasse des mâles adultes depuis plus de cinquante ans.

« Depuis une dizaine d’années, on est très très similaires, mais si on regarde le chiffre brut c’est le plus haut taux de succès depuis 1966» a-t-il confirmé en entrevue à TVA Nouvelles.

Les données dans l'Est-du-Québec suivent la tendance.

En Gaspésie, 4 307 orignaux ont été tués en 2020, comparativement à 4 114 en 2019.

Au Bas-Saint-Laurent, la récolte est légèrement inférieure à l'année 2019 qui avait été exceptionnelle et plus permissive: 2 452 orignaux ont été abattus comparativement à 3 921 orignaux en 2019.

Les adeptes de chasse à l’orignal doivent s’attendre à une année plus permissive pour la prochaine saison de chasse.

« La plupart des modalités qui étaient en vigueur l’année dernière sont reportées à cette année », explique Maxime Lavoie.

En 2021, la chasse à l’arbalète se tiendra du 25 septembre au 3 octobre au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, alors que la chasse à l’arme à feu aura lieu du 16 octobre au 24 octobre.

Les résidents du Bas-Saint-Laurent pourront récolter les mâles, les veaux et les femelles. En Gaspésie, le permis de chasse permettra de chasser les mâles, les veaux. Le tirage au sort pour les femelles sera de retour encore cette année pour cette région.