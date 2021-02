Un quart-arrière vedette échangé

Les Eagles de Philadelphie ont échangé jeudi le quart-arrière Carson Wentz aux Colts d’Indianapolis.

Selon le réseau ESPN, ceux-ci ont cédé en retour un choix de troisième tour en 2021 et une sélection conditionnelle de deuxième ronde en 2022 qui pourrait devenir un choix de premier tour. Ainsi, le tout vient confirmer les informations émanant de cette chaîne qui précisait il y a environ deux semaines que les Colts s’intéressaient au pivot de 28 ans.

Wentz s’est retrouvé sur la voie d’évitement en Pennsylvanie durant la dernière campagne, voyant Jalen Hurts lui subtiliser le poste de quart numéro 1. En 2020, il a complété 57,4 % de ses passes pour 16 touchés et 15 interceptions. L’année précédente, il avait signé une entente de quatre ans et de 128 millions $ après qu’il eut amassé plus de 4000 verges aériennes durant la campagne.

L’an passé, les Eagles ont terminé dans la cave de la section Est de l’Association nationale. De leur côté, les Colts étaient en quête d’une solution à la suite de la retraite du vétéran Philip Rivers.