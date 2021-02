COVID-19 : Hausse des cas au Québec et en Ontario

Le Québec a vu le nombre de cas de COVID-19 grimper, jeudi, tout comme l’Ontario où la hausse a été plus prononcée, surtout concernant les morts.

Du côté du Québec, on a annoncé 900 nouveaux cas – 100 de plus que la veille – ainsi que 10 nouvelles pertes de vie. Par contre, quatre décès annoncés précédemment ont été retirés parce qu’une enquête a déterminé qu’ils n’étaient pas liés au virus. Ainsi, à ce jour, le cumulatif de la crise sanitaire au Québec fait état de 279 887 cas et de 10 264 morts.

• À lire aussi: Positifs à la COVID-19 au Mexique, ils falsifient leur test de dépistage pour rentrer au Canada

• À lire aussi: COVID-19: 100 000 morts recensés en Afrique

• À lire aussi: Vaccins contre la COVID-19: 403 500 doses arrivées au pays

Les hospitalisations poursuivent leur descente (747, -19), de même que les gens aux soins intensifs (129, -1).

Montréal (416 cas), la Montérégie (105 cas), Lanaudière (101 cas), Laval (92 cas), les Laurentides (55 cas), l’Estrie (42 cas) et la Capitale-Nationale (38 cas) sont les régions où le plus de nouvelles infections ont été comptabilisées jeudi.

À ce jour, 302 118 Québécois ont reçu une des 401 685 doses de vaccin reçues, soit 3,1 % de la population totale.

«Plus de 300 000 Québécois ont reçu une 1re dose du vaccin contre la #COVID19. Avec [l’augmentation] des doses que nous recevrons dans les prochaines semaines, le Québec va [accélérer] la cadence. En attendant, on doit continuer de respecter les mesures sanitaires», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Bond du nombre de morts en Ontario

Les nouveaux cas de COVID-19 en Ontario varient de façon importante d’une journée à l’autre.

Jeudi, la province la plus populeuse au pays a recensé 1038 contaminations supplémentaires, après en avoir déclaré 847 la veille. Quarante-quatre malades sont décédés, soit quatre fois plus que les 10 décès comptabilisés 24 heures plus tôt. À ce jour, l’Ontario compte un total global de 289 621 cas et de 6773 morts, et elle a maintenant administré plus de 500 000 doses de vaccin.

«Malgré les retards continus des vaccins et la réduction des expéditions, nous progressons dans la vaccination des plus vulnérables. À mesure que nous recevrons plus de vaccins, plus de groupes pourront être vaccinés», a écrit sur Twitter la ministre ontarienne de la Santé, Christine Eliott.

Ce sont les principales villes et régions qui continuent d’être sous surveillance, à commencer par Toronto (376 cas), Peel (142 cas) et York (122 cas), où vivent plus de quatre millions de personnes.

La situation à Terre-Neuve-et-Labrador continue d’inquiéter les autorités de la santé de cette province. On a recensé 48 nouveaux cas jeudi. En quelques jours, la province de l’Atlantique a pratiquement doublé son nombre total de cas depuis le début de la pandémie.

Au total, en après-midi, le Canada comptait 836 178 cas (+1996) et 21 485 décès (+54).

ENCADRÉ

La situation au Canada:

Ontario: 289 621 cas (6773 décès)

Québec: 279 887 cas (10 264 décès)

Alberta: 129 615 cas (1798 décès)

Colombie-Britannique: 74 710 (1317 décès)

Manitoba: 31 007 cas (876 décès)

Saskatchewan: 26 953 cas (362 décès)

Nouvelle-Écosse: 1600 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1411 cas (24 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 803 cas (4 décès)

Nunavut: 330 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 836 178 cas (21 485 décès)