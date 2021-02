De longues journées pour le Dr Aubin

Depuis un an, le directeur de la Santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean est devenu une figure connue.

Malgré cela, le Dr Donald Aubin demeure un homme discret. «Je me fais reconnaître. C'est correct. Il y a une communication qui s'installe avec les gens. J'apprécie les gens et les gens semblent m'apprécier», a-t-il dit jeudi.

TVA Nouvelles a pu aller faire du jogging avec celui qui est un grand amateur d'activité physique. Il court fréquemment, soit à l'extérieur ou sur un tapis roulant, à la maison.

«À tous les jours. Très très tôt le matin, je m'en vais courir. C'est ma période à moi. Même pendant la pandémie. C'est ma façon d'exister. Je m'en vais courir à 5 h le matin. Quatre kilomètres par jour. Ce n'est pas énorme, mais c'est intéressant. Ça permet de garder la forme. C'est un bon moment. On est seul. Ça nous permet de penser à autre chose.»

Depuis mars 2020, son horaire de travail est éreintant. Il avait déjà des journées chargées auparavant, mais maintenant, c'est jusqu'à 14 heures par jour.

«Ma première rencontre est toujours à 7 h, le matin; 7 h 20, une deuxième rencontre; 8 h, une troisième. Ça s'en va comme ça toute la journée. On termine avec le Dr [Horacio] Arruda et l'ensemble des directeurs à 16 h, et ce, jusqu'à 17 h 30. Je soupe en famille avec ma conjointe. Par la suite, encore un petit peu de travail. J'essaie d'arrêter vers 21 h 30 ou 22 h. C'est vraiment 13, 14 heures tous les jours. Je prends congé le samedi après-midi. Dimanche après-midi, on est en réunion avec les directeurs régionaux, une partie de l'après-midi. Les vendredis, samedis et dimanches soirs, c'est congé», a-t-il relaté.

Ses journées sont longues, mais bien structurées. «C'est un horaire assez régulier, ce qui me permet d'avoir un certain rythme de vie dans lequel je me sens confortable. La régularité aide beaucoup», a-t-il indiqué.

Celui que tout le monde appelle le Dr Aubin au Saguenay-Lac-Saint-Jean est aussi quelques fois grand-père. Les contacts avec les plus petits de la famille lui manquent en raison des règles sanitaires actuelles.

«Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu les petits-enfants. Depuis l'été passé. Ils sont à Québec. Malheureusement, ça me manque beaucoup. Il y a un petit bébé qui est né le 30 mars, l'an passé. Je ne l'ai à peu près pas vu, non plus.»

Il n'a eu l'occasion de le voir en personne que quelques fois. «À deux reprises, à distance. On a pris beaucoup de précautions. Le petit bébé est rendu qu'il marche. Il est rendu à 11 mois. J'ai hâte de pouvoir le prendre», a-t-il dit avec un large sourire.

Après plus de 11 mois de pandémie, Donald Aubin n'a pas eu à subir un test de dépistage à la COVID-19.

«Je n'ai pas eu à me faire tester parce que je ne me suis pas mis dans une position dans laquelle il y avait des risques avec des symptômes. Depuis un an, les lieux publics, j'y vais de façon très limitée. J'y vais vraiment pour une action très précise, sinon, on laisse faire. Un peu comme tous les citoyens, je n'ai pas le goût d'attraper la COVID. Et des gens qui l'ont eue, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sortent avec des séquelles.»

Des moments difficiles

En conférence de presse, c'est lui qui dévoile le bilan régional et qui offre ses condoléances aux familles affectées par le décès d'un proche. Il ne s'habituera jamais à ces moments difficiles.

«Une de mes plus grandes difficultés, c'est quand je vois qu'il y a des décès. C'est quand je vois qu'il y a des gens qui sont lourdement touchés. C'est probablement ce qui me fait le plus mal. Chaque décès, je suis avisé sur mon téléphone. Et à chaque fois, j'ai un moment dans lequel je m'intériorise un peu.»

En courant, le Dr Aubin nous exprime son côté positif avec l'arrivée des vaccins. «C'est une course vaccins contre variants. Je pense qu'on a de bonnes chances de gagner parce que la technologie aujourd'hui, toute la science, va nous permettre d'aller un petit peu plus vite que [les variants].»

Le Dr Aubin est à la Santé publique depuis 11 ans. Jeune médecin, il avait étudié pour une autre pratique. «J'ai commencé comme chiropraticien. J'ai fait ma chiropractie aux États-Unis à Davenport, en Iowa. Les chiropraticiens sont des gens qui sont très soucieux de leur condition physique. Je suis resté avec ça, effectivement, tout au long de ma carrière.»

Il a ensuite été 30 ans aux urgences à Chicoutimi et La Baie, mais il a arrêté avec le début de la crise, l'an dernier. «C'était planifié que ça cesse. Donc, ç'a cessé avec la pandémie. C'est ma retraite de pratique clinique, mais la santé publique, c'est aussi une pratique clinique. Au lieu que ce soit juste pour une personne, c'est pour toute une population.»